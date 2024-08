"Confetti illusion": la strategia delle reti rosse per vendere le arance

Ascolta ora 00:00 00:00

In molti non ci avranno fatto caso ma spesso e volentieri, al bancone di frutta dei supermercati, le confezioni di arance vengono vendute all'interno di retine dal colore rosso. Ebbene, dietro a quel preciso confezionamento non c'è una mera casualità ma è un obiettivo ben preciso della vendita oggetto di studio da alcuni scienziati che ne hanno dato una chiara ed esaustiva spiegazione.

Cos'è la "Confetti illusion"

Perché proprio una retina rossa? Non si può scegliere un altro qualsiasi colore? Cosa cambia? Tutto: è un "trucco" per rendere più appetitose le arance ai nostri occhi e al nostro cervello anche se il prodotto, a volte, non è di prima qualità e magari gli agrumi sono più sbiadite di come appaiano in un primo momento. Questo meccanismo mentale è stato oggetto di studio ed è chiamato "Confetti illusion" come spiega il prof. Karl R. Gegenfurtner del Dipartimento di Psicologia nell'Università di Giessen, in Germania, sul lavoro pubblicato in SageJournals chiamato " Maturazione percettiva delle arance ".

La percezione visiva

" La ricerca introduce un aspetto nuovo mostrando come le arance acerbe e dall'aspetto verdastro possano essere percepite come mature e dai colori vivaci se viste attraverso una rete arancione - spiega lo studioso - Q uesti risultati evidenziano le implicazioni significative dell'assimilazione del colore negli ambienti di consumo quotidiani, offrendo una nuova prospettiva su come la percezione visiva può essere manipolata" . Ecco cos'è l'illusione: il consumatore evidentemente non va a controllare da vicino e nel dettaglio le arance contenute ma "si fida" di ciò che vede, acquista e soltanto una volta a casa può accorgersi che qualcosa non va. Quando si estraggono dalla rete rossa, gli agrumi non sempre sono così lucenti, luminosi e maturi.

La "Confetti illusion" è già nota ed era stata spiegata qualche anno fa dai prof. Novick e Kitaoka dell'Università del Texas. " La sottile trama della rete arancione viene assimilata nel colore della buccia dell'arancia, che quindi assume il suo bel colore. L'effetto è certamente dovuto in parte e rafforzato dalle interriflessioni tra la rete e il frutto. La luce viene riflessa avanti e indietro tra la rete e la buccia dell'arancia, e questo ha la tendenza ad aumentare la saturazione", spiega l'esperto.

Nello studio posta un esempio pratico: nel supermercato di fiducia aveva acquistato una confezione di arance, arrivato a casa la apre e scopre che alcune di esse hanno un colore nettamente diverso da come apparivano in un primo momento: un conto, cioè, è l'arancia isolata e un altro è quando il frutto si trova in mezzo ad altri all'interno della retina. Ma questa furbesca abitudine di chi vende questi prodotti non si limita alle sole arance.

È facile vedere che frutta e verdura (ad esempio, limoni, cipolle, zucchine o persino patate) sono solitamente confezionate in retine che sono del colore di esemplari perfetti"

, ha concluso.