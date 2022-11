Torna il terrore a Bruxelles: ucciso poliziotto. Il killer avrebbe urlato "Allah Akbar"

Due poliziotti sono stati accoltellati a Bruxelles, nel quartiere Schaerbeek su rue d'Aerschot, nei pressi della Gare du Nord. Uno di loro è deceduto a seguito delle ferite riportate. L'aggressore invece è stato ferito a colpi d'arma da fuoco da un'altra pattuglia intervenuta sul posto. Secondo alcuni media locali, l'aggressore avrebbe urlato " Allah Akbar " ma al momento la versione non viene né confermata e né smentita dagli investigatori.

Secondo Le Soir, che è una delle principali testate del Belgio, le autorità " stanno valutando anche la pista terroristica ". La polizia ha spiegato che " una delle nostre pattuglie è stata attaccata da un uomo armato di coltello. I due agenti di polizia hanno quindi chiamato i rinforzi ". La portavoce della procura di Bruxelles ha spiegato che le indagini sono in corso e che ci potrebbero essere ulteriori aggiornamenti nella notte o domani mattina. Le prime ricostruzioni aprono a scenari sconcertanti, perché pare che il sospetto si fosse presentato oggi a mezzogiorno in un commissariato a Evere, un municipio della capitale, annunciando l'intenzione di commettere un attacco contro la polizia.