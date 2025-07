Sorsi di Sicilia a Milano: al 10_11 arriva il Morgana Cocktail Club

Dopo i dolci impeccabili di Iginio Massari, le bollicine della Franciacorta di Bellavista e l’alta pasticceria di Antonio Bachour, il ciclo di eventi Gli amici del 10_11 continua a comporre il suo personale atlante del gusto. Prossima tappa: Taormina. O meglio, una sua raffinata sintesi liquida. Giovedì 10 luglio, dalle 17 alle 23 (DJ set dalle 19:30), il Morgana Cocktail Club si trasferisce per una sera a Milano, ospite del Bar Giardino Ristorante 10_11 di Portrait Milano.

Il nome, per chi frequenta l’estate siciliana più mondana, è una garanzia. Fondato nel 2001, il Morgana è una delle istituzioni del bere miscelato nel Sud Italia: cocktail curatissimi, spirito internazionale e una costante tensione estetica che lo ha reso tappa fissa per chi cerca un’esperienza che non si esaurisce nel bicchiere.

A Milano porta tre signature drink pensati per evocare lo spirito dell’isola: profumi di agrumi, ingredienti locali, tocchi speziati. Si comincia con Granita & Champagne, granita artigianale alla fragola o alla pesca abbinata a champagne — una combinazione che mescola memoria e bollicine. Dolcevita è invece un cocktail elegante e leggero, costruito su Agalia, Seedlip, Martini Bitter Riserva, soda fermentata alla fragola e una spuma al limoncello: equilibrio tra erbe, frutta e note amaricanti. Chiude la triade Cocorita, miscela più audace e vibrante con Tequila Casamigos Blanco, Mezcal, cordiale di anguria, miele e un pizzico di Sriracha.

L’intero evento si inserisce nel calendario Portraits of an Italian Summer, rassegna estiva con cui Portrait Milano mette in scena una propria idea di lifestyle italiano, tra cinema, sport, musica e — ovviamente — ospitalità. In questo contesto, Gli amici del 10_11 diventa il format attraverso cui esplorare la cultura della tavola in chiave contemporanea, portando ogni volta un nuovo protagonista a dialogare con lo spazio del 10_11.

Con Morgana, il dialogo è anche geografico: si scende al Sud, ma senza nostalgie da cartolina. Piuttosto, un invito a vivere l’estate con leggerezza e condivisione, tra cocktail curati, atmosfera rilassata e il piacere, semplice e sempre attuale, di ritrovarsi intorno a un tavolo. O a un bancone.

Il Portrait Milano è tra i migliori alberghi della città e si trova in via Sant’Andrea al numero 10. Inaugurato nel 2023 dalla famiglia Ferragamo dopo un accurato restauro dell’ex Seminario, ha 73 tra camere e suite, che si affacciano su un affascinante cortile interno di 2800 metri quadri.

A livello ristorativo dispone di differenti outlet: il 10_11, un var-ristorante con giardino che lavora tutto il giorno proponendo una cucina tradizionale realizzata con ingredienti di alta qualità e con la mano ferma di Luigi Cinetti; il Beefbar, la prima sede italiana della catena di ristoranti di carne di alto profilo fondata una ventina di anni fa dall’imprenditore italiano Riccardo Giaraudi; e l’american bar Rumore, che si ispira alle atmosfere alla Raffaella Carrà.