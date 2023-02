Attenzione alla "cicatrice francese", la nuova pericolosa "moda" dei giovanissimi

Sta iniziando a spopolare tra i giovanissimi una nuova sfida che prevede atti di autolesionismo, nota sui social, in particolar modo Tik Tok, col nome di "cicatrice francese". Una moda pericolosa, che lascia segni evidenti sul volto di quanti decidono di accettare la challenge e inizia a preoccupare i genitori.

Stando a quanto riferito da Il Resto del Carlino, l'allarme sarebbe partito da alcune scuole della provincia di Bologna. Qui iniziano ad essere sempre più numerosi i casi di giovani studenti delle medie, sia ragazzi che ragazze, col volto tumefatto dai segni lasciati dalla sfida social. In rete è possibile trovare centinaia di video che spingono i giovani a procurarsi queste ferite, seguendo lo stile dei più "duri" criminali francesi. Lo spirito di emulazione alla base del fenomeno porta i giovanissimi a infliggersi autonomamente queste tumefazioni (spesso e volentieri più di una), utilizzando semplicemente le dita e stringendo con forza la pelle fino a provocare i segni da sfoggiare poi con orgoglio ai loro coetanei.

La denuncia

Sono stati sia i genitori dei giovani coinvolti che gli insegnanti dell'Ic Molinella e di un istituto scolastico del quartiere Savena a segnalare il fenomeno, riscontrando con sempre maggiore frequenza la presenza di evidenti tumefazioni multiple sul volto dei ragazzi. Il timore iniziale era che potesse trattarsi di segni lasciati da atti di bullismo, ma la verità è venuta a galla in breve tempo. Gli studenti stessi hanno rivelato il significato di quei lividi e dunque il senso alla base della moda della "cicatrice francese".

"Gli insegnanti hanno riscontrato sul volto di alcuni ragazzi segni di lividi che possono essere ricondotti, per ammissione di alcuni ragazzi, ad una pratica che si sta diffondendo su TikTok denominata ‘cicatrice francese’" , spiega in un comunicato il preside dell'Ic Molinella Maria Masini. "I genitori interessati sono già stati contattati, ma cogliamo l'occasione per invitare tutti a monitorare i contenuti dei social e ad affiancare i propri ragazzi per contenere inutili o pericolosi gesti di emulazione" , conclude la nota.

Gli incontri