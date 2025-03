Arriva il francobollo celebrativo del 185° Reggimento Paracadutisti Rrao

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 3 aprile 2025 (anniversario della fondazione) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emetterà un francobollo celebrativo dedicato al 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi “Folgore”, noto come 185° RRAO, unità dell’Esercito Italiano appartenente alle Forze Speciali, specializzata in operazioni di ricognizione avanzata e acquisizione obiettivi in ambienti ad alta criticità.

Le caratteristiche del francobollo

Disegnato dal bozzettista Fabio Abbati, il francobollo raffigura un operatore del 185° RRAO mentre impiega uno strumento per la raccolta di immagini e dati di localizzazione dell’obiettivo. Nella parte in alto a destra spicca il brevetto di acquisitore obiettivi, contornato in basso dal tricolore italiano e dal motto del Reggimento: “ Videre nec videri ” – “ Vedere senza essere visti ”, perfetta sintesi della missione operativa dell’unità.

A completare l'emissione la legenda: "185° RRAO REGGIMENTO PARACADUTISTI RICOGNIZIONE ACQUISIZIONE OBIETTIVI “FOLGORE", la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. La tiratura sarà di 200.025 esemplari.

Lo scopo dell'emissione

I francobolli commemorativi o celebrativi, come quello dedicato al 185° RRAO, sono pensati per onorare persone, istituzioni o eventi di rilievo nazionale, in ambito culturale, politico, artistico o sociale. Per tradizione, non ritraggono persone viventi, a eccezione dei Papi o dei Capi di Stato.

Il processo di produzione

Dopo la decisione ministeriale, il processo di realizzazione del francobollo passa nelle mani dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), che sviluppa una serie di bozzetti sottoposti alla Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte-valori postali. L'organo fornisce il parere sulla grafica, mentre le specifiche tecniche – come valore, formato, dentellatura e numero di francobolli per foglio – sono stabilite da un successivo decreto ministeriale.

L’IPZS realizza l’intera progettazione, sia digitale sia manuale, inclusa l’incisione a bulino per la stampa, garantendo standard qualitativi elevati e continuità con la tradizione della filatelia italiana.

La distribuzione

La diffusione della filatelia e la vendita dei prodotti filatelici sono affidate a Poste Italiane, che dispone di numerosi sportelli filatelici su tutto il territorio. Oltre ai francobolli, vengono proposti prodotti collegati come cartoline, folder, buste primo giorno, tessere filateliche, annulli speciali e altro ancora.

Questo francobollo dedicato al 185° RRAO “FOLGORE” si inserisce pienamente in questa tradizione:

un piccolo oggetto di carta che diventa, orgoglio militare e valore nazionale, destinato a occupare un posto speciale negli album dei collezionisti e nella memoria collettiva del Paese.