Arriva la banconota da zero euro: qual è il vero valore e perché viene prodotta

Sarà un momento molto atteso dai collezionisti del settore e andrà sicuramente a ruba in poco tempo anche a causa della sua tiratura limitata: stiamo parlando della banconota da zero euro che sarà disponibile dal mese di luglio per commemorare gli 80 anni dallo sbarco in Normandia avvenuto il 6 giugno 1944.

Valore e produzione

Anche se non ha (ovviamente) valore commerciale, sarà in tutto e per tutto come una banconota "vera" perché potrà contare sulle filigrane come nelle bancononte autentiche ma anche su ologrammi, inchiostri speciali e numeri di serie che le renderanno uniche. Complessivamente saranno prodotte soltanto in tremila pezzi: gli appassionati potranno acquistarle a un prezzo compreso tra 6 e 15 euro. La banconota sarà prodotta da Oberthur Fiduciaire, uno degli stampatori di sicurezza privati ​​leader a livello mondiale che è specializzato nella progettazione e produzione di banconote, assegni e altri documenti di sicurezzi, e distribuita da Euro Banknote Memory.

Un pezzo da collezione

Non è la prima volta che viene messa in commercio una banconota recante il valore di zero euro: è necessario dare una sbirciata in Rete per scoprire che, tutt'ora, sono numerosi i portali web che mettono a disposizione questa moneta altamente simbolica e diversa in basi ai vari Paesi dell'Eurozona. Si può incorrere, ad esempio, in una banconota da zero euro con la riproduzione del Colosseo ma anche altre con la stampa di celebri cartoni animati, calciatori e numerosi altri temi. Attualmente si stima che siano in circolazione almeno 2.500 diversi modelli circolanti in Europa. Tra alcuni dettagli che vengono specificati in quelle che si possono acquistare adesso con varie tematiche, la grandezza di ogni banconota da collezione è simile a quelle originali da 20 euro.

L'idea originaria

La prima persona a cui venne in mente di creare un pezzo da collezione del genere fu il francese Richard Faille nel 2015 ma che già nel 1996 creava monete souvenir: lui voleva creare monete personalizzate che musei, luoghi d'interesse, monumenti e parchi a tema potessero offrire ai proprio visitatori. Come scrive Euronotesouvenir, negli ultimi 18 anni sono state vendute più di 60 milioni di queste monete e dall'aprile 2015 viene vendoto " l'Euro Souvenir NOTE ".

Le banconote della Bce

Al contrario, invece, con il testo del 19 aprile 2013 la Banca Centrale Europea fa sapere tutte le informazioni relative a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro dove viene indicato, per ogni valore (5,10,20,50 euro ecc.

) quali devono essere le corrette dimensioni specificando tra prima e seconda serie, il colore dominante e il disegno per ogni taglio. Gli articoli complessivi che regolamentano la loro diffusione sono sette e spaziano dai tagli e specifiche alle regole sulla riproduzione delle banconote in euro fino all'entrata in vigore e abrogazione.