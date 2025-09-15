Associazione lombarda dei giornalisti, il nuovo presidente è Giuseppe Spatola

Il nuovo presidente del Gruppo Cronisti dell’Associazione lombarda dei giornalisti (Alg) è Giuseppe Spatola, giornalista del quotidiano Bresciaoggi, esponente di Nuova Stampa Democratica (Nsd), che ha finora ricoperto il ruolo di vicepresidente. Spatola succede a Fabrizio Cassinelli dell’Ansa mentre il nuovo vicepresidente è Veronica Deriu, cronista della Prealpina.

Spatola ha 49 anni e una lunga carriera alle spalle, iniziata presso il quotidiano Il Giorno e poi proseguita per 13 anni nella Redazione Lombardia del Corriere della Sera. È poi passato a Bresciaoggi nel 2011, per il quale si occupa di politica come inviato e della pagina regionale. " La scelta di nominare un cronista di periferia va nella logica di ampliare l’azione del Gruppo Cronisti anche nelle province lombarde dove i giornali locali sono baluardo e spina dorsale di quel che rimane dell’editoria italiana. In un contesto sempre più complicato i cronisti lombardi si muovono con difficoltà per garantire ogni giorno una informazione libera e veritiera ", sono state le prime parole di Spatola da presidente di (Alg).