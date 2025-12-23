Il regalo di Natale di Trump ai migranti: “3mila dollari per chi si auto deporta”

L'amministrazion Trump offre ai migranti senza documenti 3.000 dollari per lasciare volontariamente gli Stati Uniti prima della fine dell'anno. Chi vorrà sfruttare l'occasione può registrarsi a una app del Dipartimento per la Sicurezza nazionale e fornire i suoi dati in modo da ricevere gratuitamente anche il viaggio. Chi è senza documenti "dovrebbe approfittare di questo regalo e auto deportarsi. Chi non lo farà sarà arrestato", ha detto la ministra Kristi Noem.

L'intervento del presidente è avvenuto a margine della presentazione del suo nuovo progetto, la Golden Fleet, una flotta imponente con il ritorno delle corazzate. Me nel corso del suo intervento ha parlato anche di altro, come la delicata questione della Groenlandia, che nelle ultime ore è tornata ad agitare i rapporti tra Usa e Danimarca, in particolare per la nomina del governatore della Louisiana a inviato speciale per l'isola artica. ""Non abbiamo bisogno della Groenlandia per i minerali e il petrolio, ma per la sicurezza", ha detto il tycoon, "Dobbiamo averla. Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale". Il capo della Casa Bianca ha poi dedicato un passaggio anche alla questione Venezuela, in particolare con un avvertimento al presidente Nicolas Maduro: "Sarebbe intelligente lasciare il potere ma vedremo". Lo ha detto sottolineando che se "giocherà duro, sarà l'ultima volta che riuscirà a farlo".

Nel suo incontro con la stampa Trump è tornato anche sulla delicata questione del caso Epstein: "Non sono mai stato sull'isola di Epstein. Questo caso serve solo per deviare l'attenzione dai nostri successi", ha attaccato, "La gente è molto arrabbiata per la diffusione di queste foto. Persone che non hanno nulla a che fare con Epstein, ma sono in una foto con lui perché erano a una festa" e vedono la loro "reputazione rovinata. Per questo molte persone sono molto arrabbiate", ha aggiunto.

Il presidente ha quindi spiegato che la pubblicazione delle foto avviene perché i "democratici e un paio di repubblicani cattivi lo hanno voluto. Tutti erano amichevoli con questo tizio, amichevoli o non amichevoli, ma lui era in giro",