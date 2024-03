Attenzione al falso buono per Shein. Ecco come riconoscere la truffa

Ascolta ora: "Attenzione al falso buono per Shein. Ecco come riconoscere la truffa"

Nuova truffa online messa in campo dai criminali per raggirare le ignare vittime: stavolta i malviventi avrebbero fatto circolare un vero e proprio gioco a cui è possibile partecipare per vincere un fantomatico buono da 300 euro per fare acquisti su Shein, nota azienda di vendita fast fashion cinese. Si tratta, ovviamente, di una truffa. Non esiste alcun buono per Shein, che non ha niente a che fare col raggiro. Ancora una volta tutto è finalizzato a carpire i dati sensibili degli utenti, fra cui l'accesso alla carta di credito e al conto corrente.

Le segnalazioni

Secondo quanto riferito dalle autorità competenti che si stanno occupando del caso, questo gioco online, che servirebbe a vincere i fantomati buoni, ha cominciato a girare sui principali social network, come Facebook, X-Twitter e WhatsApp, fra il 27 e il 28 di marzo. Chi decide di partecipare alla competizione, recita l'annuncio, avrà la possibilità di vincere un buono da 300 euro da spendere su Shein.

Ovviamente, come da programma, viene richiesto di cliccare su un determinato link, attraverso il quale, una volta inseriti i propri dati, è possibile ottenere un codice indispensabile per partecipare al gioco. Si tratta, in sostanza, del solito modus operandi dei cyber-criminali. Alla fine, per quanto i metodi possano risultare diversi, la potenziale vittima è sempre invitata a cliccare su un link o a utilizzare un determinato codice.

Chi cade nella trappola, viene indirizzato su un sito web che emula quello ufficiale di Shein. E, una volta vinto, viene invitato inserire i dati della carta di credito per ricevere il buono da 300 euro. Tutto molto furbo, insomma.

Cosa dice Shein

Per capire che ci troviamo di fronte all'ennesima truffa basta pensare che Shein non ha promosso alcun gioco ed ha preso le distanze da questa competizione che circola in rete. Lo staff del noto e-commerce cinese ha voluto avvisare i clienti, lasciando un post in un gruppo Facebook in cui invita tutti a non fidarsi e a non cliccare sul link che viene fornito dai truffatori.

"Al momento non esiste alcuna campagna di Shein Italia di questo tipo, seguite solo quello che viene annunciato sui nostri canali ufficiali, mentre noi segnaleremo alle autorità questi messaggi" , si legge nel messaggio ufficiale dell'azienda.

Purtroppo non si tratta di una novità.

La scorsa estate questida ottenere tramite un gioco avevano già cominciato a circolare, e pure in quel caso Shein aveva preso le distanze.