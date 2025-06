Attenzione a guidare con una sola mano: rischi una multa salata

Ascolta ora 00:00 00:00

Guidare con una sola mano sul volante è un'abitudine comune a numerosi automobilisti. Si tratta, tuttavia, di un comportamento potenzialmente pericoloso, come guidare tenendo un braccio fuori dal finestrino, pertanto può essere punito con una sanzione. Non tutti, però, lo sanno, e non ritengono di fare qualcosa di grave.

Il Codice della stada stesso, in realtà, non tratta nello specifico la questione. Non vi sono norme che si riferiscono nello specifico alla guida con una sola mano sul volante e altro. Si tratta, in ogni caso, di un comportamento rischioso, e in alcuni casi le autorità sono tenute a intervenire per fermare il guidatore e multarlo.

Ma cosa dice la legge? Come abbiamo visto, il Codice della strada non presenta alcun divieto. Non ci sono imposizioni che vietano di guidare con una sola mano, ma nonostante questo si tratta di un'abitudine vietata e fortemente scoraggiata. A seconda delle circostanze, infatti, si può andare incontro a seri pericoli. L'automobilista tende a sopravvalutare la propria esperienza, e ritiene di poter condurre il mezzo con una sola mano, ma è davvero molto rischioso. Durante la guida, le mani devono trovarsi entrambe sul volante, pronte a intervenire tempestivamente. A stabilirlo è lo stesso Codice della strada. Le mani possono allontanarsi dal volante solo per brevi momenti, come l'uso del cambio o l'azionamento dei comandi della radio. All'art. 141, il Codice della strada afferma: "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile" . Un concetto ribadito anche nell'art. 169.

Ecco perché le mani devono stare sul volante, e non è consentita neppure la guida con un braccio fuori dal finestrino. L'art.173 tratta poi l'utilizzo delle lenti e dei dispositivi elettronici, che non devono distogliere dalla guida.

Nei confronti di chi viene sorpreso a guidare con una mano sola è quindi prevista una sanzione che può andare dai 41 a 168 euro.

In caso di incidente, tale comportamento - se dimostrato - può influire sulla ripartizione delle responsabilità, con aggravamento della posizione del conducente. La situazione peggiora quando vengono coinvolti i cellulari. Non tenere la mano sul volante per rispondere al telefono può portare a una multa di circa 1000 euro.