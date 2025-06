Attenzione a questi bicchieri, possono valere una fortuna: ecco quali sono i più ambiti

Nel mondo del collezionismo trovano naturalmente largo spazio oggetti e accessori d'antiquariato, come tazze e bicchieri. Alcuni pezzi possono raggiungere un valore davvero elevato, tanto da essere considerati una vera e propria fortuna. Attenzione, dunque, a certi vecchi oggetti che conserviamo in soffitta o in cantina, e che magari sono stati ereditati: potrebbe trattarsi di un piccolo tesoro.

C'è molto mercato per i bicchieri, tanto che alcuni collezionisti sono disposi a sborzare ciftre considerevoli per averli. Alcuni possono superare anche i mille euro. Al primo posto fra i pezzi più ricercati troviamo sicuramente i bicchieri prodotti nelle vetrerie ceche, che ultimamente sono molto richieste. Il vetro antico lavorato in Repubblica Ceca piace molto, e gli acquirenti non mancano. Ad essere ricercati sono soprattutto i pezzi del XIX secolo, ossia apprtenenti al periodo Art Déco. Marchi come Moser, Harrachov e Rückl sono molto apprezzati. Un bicchiere di queste vetrerie può arrivare a costare anche più di mille euro.

Altri prezzi molto pregevoli sono i bicchieri di Vetro Steuben, prodotti negli Stati Uniti d'America. Il marchio lanciato agli inizi del '900 da Frederick Carder è cresciuto molto, e adesso i clienti possono arrivare a sborzare cifre astronimiche per averli. Un set di 8 bicchieri da usare per servire del vino Porto arriva a costare più di 1000 euro.

Molto ricercati sono anche i bicchieri di vetro francese Lalique. Ciascun pezzo può valere fino a 100 euro. Si tratta di un marchio francese risalte all'inizio del XX secolo, dato che la bottega venne fondata nel 1888. I bicchieri possono avere marchio Lalique, R. Lalique, oppure R. Lalique France. I collezionisti li amano anche e soprattutto per le forme e i colori. Un vaso in vetro blu è stato venduto alla cifra di 47mila euro.

Chiudiamo poi con delle tazzine da vino di stampo orientale, risalenti al

. Le tazzine da 8 cm di diametro, decorate con galli e galline, sono state vendute da Sotheby's alla cifra di 31 milioni di euro. L'acquirente è Liu Yiqian, fondatore del Long Museum di Shanghai.