Attenzione a questo messaggio, sembra di Poste Italiane ma è una truffa

Occhio a questa nuova truffa che sfrutta il nome di Poste Italiane per ingannare sempre più persone ignare. Fondamentale prestare la massima attenzione, perché il messaggio inviato dai cybercriminali è molto simile a quello di Poste, dunque è piuttosto semplice cadere nell'inganno.

Sul caso stanno arrivando diverse segnalazioni, segno che questa pericolosa frode online sta prendendo sempre più piede. Nel messaggio che arriva sulla propria email i criminali si spacciano per dipendenti di Poste Italiane, usando un testo molto simile a quello originale. Si tratta dell'ennesimo caso di phishing, termine di derivazione inglese che indica l'atto di "pescare" vittime tramite l'utilizzo di una parola esca che trae in inganno i destinatari del messaggio. Chi casca nel tranello rischia di condividere dati e informazioni strettamente riservate e personali, come anche codici di carte di credito, finendo con i conti corrente svuotati.

La nuova truffa

Nel caso che stiamo esaminando la trappola consiste in una comunicazione del tutto simile a un messaggio di Poste Italiane. Chi ha segnalato il pericolo, ha specificato che il messaggio sembra provenire dal numero ufficiale di Poste. In realtà, tuttavia, i testi inviati non hanno nulla a che fare con le "vere" Poste.

Nei messaggi fraudolenti viene segnalato un problema che può riguardare vari campi, come un'anomalia al conto corrente, o la consegna di un pacco, e si chiede all'utente di risolverlo. In ciascuno di questi casi, la vittima viene invitata a fare click su un link, così da dirimere la questione. Cliccando su quel link, però, si finisce nella trappola. " Gentile cliente, il sistema ha sospeso il suo conto per mancata procedura di sicurezza, accedi ora a... ", questo è uno dei classici messaggi inviati dai criminali.

Come proteggersi

La prima cosa da tenere presente, in questi casi, è che Poste Italiane, così come gli istituti di credito, non comunica in questo modo con i suoi clienti. Appurato ciò, una volta ricevuto un messaggio del genere è importante non cliccare sul link proposto e non condividere alcun genere di dato sensibile. In caso di dubbi, piuttosto, è sempre meglio contattare direttamente Poste Italiane per chiedere delucidazioni. L'operatore spiegherà che si tratta di una truffa e chiarirà la situazione.

Mai, dunque, rispondere ai messaggi fornendo informazioni sensibili, come i dati del proprio bancomat. Gli hacker non attendono altro che questo per accedere ai conti correnti.