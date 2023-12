Auguri di buon anno 2024: 10 messaggi da inviare su WhatsApp

Ormai ci siano, mancano soltanto una manciata di ore alla fine del 2023 e nei desideri di ognuno si spera che il nuovo anno sia portatore di gioia e fortuna e possa in qualche modo rimescolare le carte della nostra vita. Questo desiderio che qusi tutti esprimeranno durante il tradizionale brindisi, è anche quello che, per abitudine, ma anche per piacere, facciamo alle persone a noi care. Amici, parenti, colleghi che riceveranno il nostro personale messaggio per un nuovo anno migliore (si spera) del precedente.

Cosa mandare

Per evitare la prima brutta figura di inizio anno, è bene inviare gli auguri in maniera impeccabile evitanto i terribili copia e incolla - "A lei e famiglia" per intenderci -, ma dedicare a quella persona particolare qualcosa che rimanga o che la faccia sorridere e comunque pensare a noi. Il galateo degli auguri, ha regole molto rigide e fino a qualche tempo fa non ammetteva quelli fatti via social. Ora però visto che sono quelli che vanno più in voga, perché semplici e immediati, li tollera, specificando però che in qualche modo devono essere "personalizzati".

Questo non significa scrivere uno diverso per ognuno, ma almeno dividere le persone a cui inviarli in due grandi categorie: quelli con cui abbiamo confidenza e quelli invece a cui sono più appropriati gli auguri formali. Per aiutarvi nel compito abbiamo selezionato 10 tipologie di auguri diversi che sono perfetti sia per amici parenti o persone con cui avete molta confidenza, ma anche per chi è più indicato un augurio formale. Basterà scaricarli ed inviarli per iniziare l'anno in maniera impeccabile.

Auguri informali

Vanno bene per le persone con cui abbiamo una certa confidenza, amici o conoscenti con cui possiamo anche spingerci a fare qualche battuta. Bene per i parenti ma di età giovane, se si tratta di una nonna o una zia è sempre meglio inviare un augurio formale aggiungendo magari un pensiero personale.

Auguri formali

Sono quelli fatti per educazione e gentilezza a persone che conosciamo o che hanno una rilevanza nella nostra vita, ma con cui non abbiamo molta confidenza. Può essere il vicino di casa, un parente non troppo stretto, conoscenti e magari anche qualche collega di lavoro o il proprio datore di lavoro. Farli è un modo di dire che ci ricordiamo di loro ma non siamo troppo invadenti o ci prendiamo confidenze non richieste.