Autovelox, il Mit stoppa il decreto: "Servono approfondimenti"

Semaforo rosso per gli autovelox. È stato sospeso lo schema di decreto relativo i regolatori di velocità automatici. A renderlo noto con una nota è stato il Ministero infrastrutture e trasporti, su indicazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini, perché sono necessari ulteriori approfondimenti.

Il decreto, bloccato pochi istanti di ricevere il via per essere inviato a Bruxelles, prevede lo stop ai ricorsi contro le multe per gli autovelox, visto che dalla prossima estate tutti i dispositivi approvati dal 13 giugno 2017 in poi sono da ritenersi omologati automaticamente.

In particolare il decreto sugli autovelox è composto da sette articoli e da un lungo allegato tecnico contenente caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'articolo 142 del Codice della Strada.



La principale novità si trova nell'articolo 6, relativo alle disposizioni transitorie, quando si indica che "i dispositivi o sistemi approvati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, essendo conformi alle disposizioni dell'allegato tecnico, sono da ritenersi omologati d'ufficio.

Tutti gli altri dovranno seguire una procedura tassativa con la disattivazione fino al completamento delle stesse, che prevedono che il titolare dell'approvazione di un dispositivo o sistema approvato prima dell'entrata in vigore del decreto possa richiedere l'omologazione integrando la documentazione, presentata in occasione dell'approvazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto".