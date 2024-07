Autovelox, il trucco della foglia per evitare la multa: ecco cosa si rischia

Ascolta ora 00:00 00:00

Pur di evitare la multa e correre indisturbati sulla strada con la propria auto, certi furbetti sono disposti a trovare i rimedi più incredibili per confondere l'occhio dell'autovelox. Così, dopo il dispositivo "nascondi-targa" utilizzato da alcuni, ecco spuntare un altro "rimedio" a dir poco singolare. Stiamo parlando, ovviamente, del trucco della foglia.

La foglia magnetica

Di testimonianze in giro per il web e sui social ce ne sono parecchie. In pratica viene utilizzata una foglia magnetica che, posizionata sulla targa del veicolo in questione, riuscirebbe a nascondere una parte del codice alfanumerico, così da rendere non rintracciabile il mezzo. Ma è davvero un metodo efficace? E, soprattutto, è legale?

Va detto che in questo particolare momento, specie dopo il "fenomeno Flaximan", gli autovelox non vengono visti proprio di buon occhio. In rete sono tanti i consigli per cercare di evitarli, o raggirarli. Il trucco della foglia rientra fra questi. Una foglia magnetica viene posizionata su una parte della targa dell'auto e poi attivata mediante un elettromagnete controllato con un telecomando. In questo modo, restando fermo al suo posto, questo piccolo dispositivo impedirebbe la piena lettura della targa, così da tendere impossibile il riconoscimento del proprietario dell'auto. Questo, almeno, nella teoria.

Nella pratica lo stratagemma presenta in realtà dei problemi. La targa, infatti, viene solo parzialmente coperta e degli elementi restano ancora visibili. Allo stesso tempo, inoltre, è possibile individuare la marca della vettura, il colore e il modello. Insomma, le forze dell'ordine hanno comunque diversi elementi per risalire alla vettura.

Il trucco è illegale

Oltre che inutile, il trucco della foglia, così come ogni altro espediente, non è legale. Nel nostro Paese, infatti, occultare la targa è un reato. Nella sentenza n.

9013/2018 della Corte di Cassazione, inoltre, è stato ribadito che anche una parziale copertura della targa è da considerarsi un illecito penale.

Come disposto dal Codice della strada, circolare con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punibile con una sanzione che che va dai 2.046 agli 8.186 euro.