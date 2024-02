Banconote rovinate o fuori corso, ecco che cosa fare

Cosa fare in caso di banconote irrimediabilmente danneggiate o ritenute ormai fuori corso? Alcune si possono ancora utilizzare, oppure devono essere eliminate? Gettarle via non è la soluzione più indicata. A rispondere alla domanda dei cittadini è l'Unione nazionale consumatori, che ha dato alcune raccomandazioni in merito a come comportarsi.

Il primo consiglio, ovviamente, resta quello di essere molto accorti quando accettiamo o riceviamo del denaro. Dunque attenzione, ad esempio, quando si riceve il resto dopo un acquisto, che è la principale fase di scambio di moneta. Non bisogna però mai dimenticare che anche in caso di soldi macchiati, scritti, strappati o altro non è detto che questi non siano più utilizzabili.

Cosa fare quando i soldi sono rovinati

Partiamo da un presupposto: sia il venditore che l'acquirente hanno il diritto di rifiutare del denaro quando questo non è integro. Nel corso di una transazione, dunque, ambo le parti devono fare molta attenzione alla moneta circolante e rifiutare quando questa non è in condizioni accettabili.

L'Unione nazionale consumatori, dunque, raccomanda ai cittadini di esaminare le banconote quando ci viene dato il resto, così da verificare il loro stato, rifiutarle e chiederne delle altre.

In caso di banconote rovinate c'è poi una procedura da seguire. Bisogna infatti sapere che ci sono vari gradi di danneggiamento. Si parla infatti di "banconote logore" quando sono state rovinate dall'umidità, oppure sono state strappate, o, ancora danneggiate dalla vicinanza a una fonte di calore; le "banconote danneggiate", invece, sono quelle molto sporche e macchiate. Infine, abbiamo le "banconote mutilate", e in questo insieme rientrano le monete tranciate, che presentano un angolo strappato.

Quando recarsi alla Banca

In caso di banconote danneggiate, una soluzione potrebbe essere quella di recarsi presso il proprio istituto di credito. La banca non dovrebbe fare obiezioni e sostituire le monete. Si può anche decidere di rivolgersi alla Banca d'Italia, avviando una procedura di sostituzione.

Il denaro rovinato viene esaminato da chi di dovere, e se il danno non è troppo grave e chi richiede il cambio è in buona fede, si procede alla sostituzione. In caso contrario, le banconote verranno semplicemente trattenute. La banca può anche avvalersi di un consulto tecnico in caso di dubbi. Per ottenere la sostituzione della banconote rovinate è possibile quando queste non sono mancanti del più del 50% dell'originale.

Quanto alle Lire, queste possono essere sostituite rivolgendosi alla Banca d'Italia.