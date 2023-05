Non buttate le vecchie Barbie: potrebbero valere 20mila euro. Ecco come riconoscerle

Basterebbe pronunciare semplicemente la parola Barbie ed ecco che si aprirebbe un baule di ricordi: chi passava ore a giocarci, chi a pettinarle e chi a vestirle. Ci sono oggetti – magari anche rimossi dalla nostra memoria - che con il passare del tempo aumentano il loro valore diventando anche molto preziosi. È proprio il caso della fashion doll commercializzata dalla Mattel: l’intramontabile Barbie. Cosa succederebbe se adesso aprendo un baule o uno scatolone in mansarda o in cantina trovaste proprio una Barbie del 1959? Potrebbe diventare la vostra fortuna. Infatti, un esemplare di quella data vale oltre 24mila euro.

La prima Barbie e come riconoscerla

Era il 9 marzo del 1959 quando la Mattel mise in commercio la bambola più famosa al mondo che in poco tempo divenne un successo immediato. In versione bionda o bruna con indosso un costume da bagno zebrato fatto all’uncinetto, occhiali da sole bianchi con le lenti blu, sandaletti neri e orecchini a cerchio dorati. Con le sopracciglia ad ali di gabbiano, occhi truccati e rossetto brillante in tinta con lo smalto. Sotto ai piedi sono presenti due buchi (eliminati già nella seconda edizione). Soltanto ad un anno dall’ingresso nel mercato ne furono vendute 350.000 e ad oggi ha un valore che supera i 24.000 euro.

La classifica delle Barbie più celebri

Non è soltanto la prima Barbie ad avere un grande valore; infatti, la lista delle Barbie più ricercate è piuttosto lunga. Dahlia Barbie, disegnata da Robert Best (il capo dei disegnatori della Mattel), con indosso un abito senza spalline in pizzo bianco e nero con guanti da opera, orecchini in argento e una spilla con cristalli Swarovski, potrebbe valere oltre 2.000 euro. A seguire, al terzo posto, troviamo Golden Gala Barbie, di tre anni dopo: una bambola molto raffinata con abito color oro, una giacca di ispirazione vintage e lunghi guanti bianchi. Oggi, quest’ultima potrebbe valere 1.312 euro.

Barbie in collezione limitata

Esistono anche delle Barbie non più disponibili e in edizione limitata, incredibilmente costose e già state battute all’asta con cifre da capogiro. Prima tra tutti, la bambola realizzata dal creatore di gioielli Stefano Canturi e prodotta per raccogliere fondi per la Breast Cancer Research Foundation. Con i capelli raccolti, un vestito a tubino con balze in tulle, porta una collana e un anello tempestati di diamanti ed è stata data via per 244 mila euro. E ancora, Barbie De Beers che con il suo esclusivo abito da sera decorato con 160 diamanti è stata battuta all’asta per 90mila dollari. 100mila dollari, invece, per Barbie e il Castello di diamanti. Insomma, un universo pieno di sorprese e in continua evoluzione quello della Mattel che, in queste settimane, ha lanciato la prima Barbie con la sindrome di down.