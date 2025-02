Cruciani svela l'ultima trovata dei migranti per rimanere in Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

In materia di immigrazione il confine tra la tragedia e la farsa, che non dovrebbe nemmeno esistere, ormai è diventato complicato da individuare. Dall’intricata matassa dell’immigrazione clandestina agli escamotage adottati per rimanere in Italia, non si capisce dove finisce la tragedia e dove ha inizio la farsa. È su questo interrogativo che Giuseppe Cruciani, nel suo editoriale, offre uno spunto critico e provocatorio agli ascoltatori della Zanzara.

Il giornalista di Radio24 decide di apire il dibattito sull’immigrazione irregolare, più volte arato negli ultimi giorni, prendendo le mosse dagli ultimi episodi di cronaca. “ Ragazzi, mi giunge notizia che i 43 migranti che sono tornati indietro in Italia con una nave perché i giudici li hanno respinti si sono dichiarati omosessuali” , esordisce Cruciani. Il riferimento è all’ultima e controversa decisione della Corte d’Appello che, con una sentenza, ha liberato e riportato i migranti in Italia direttamente dall’Albania. Uno schiaffo giuridico al governo che, al netto dell’ennesima sentenza sfavorevole, ha già fatto sapere che continuerà sulla strada del modello albanese.

Ma a far preoccupare il conduttore radiofonico è il trucchetto usato dagli irregolari per rimanere sul suolo italiano. “Si sono dichiarati omosessuali”, ribadisce Cruciani. Il motivo è presto detto: così facendo i migranti non solo ottengono la protezione in Italia ma scampano il pericolo, più o meno veritiero, di essere perseguiti nel loro Paese di partenza. “Voi vi rendete conto, si sarebbero dichiarati omossessuali, ci prendono per il culo” , continua Cruciani. Da qui la precisazione: “In Italia può entrare chiunque, basta dichiararsi gay, se ti dichiari gay e perseguitato puoi tranquillamente entrare in Italia, ci prendono riccamente per il culo” .