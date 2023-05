Il Bestiario, l'Ambientaligno

L’Ambientaligno è un animale leggendario di “ultima generazione” imparentato con le specie delle Gretigne, delle Sardigne e delle Tendigne.

L’Ambientaligno è un essere mitologico che non esiste in natura, in quanto solo un Dio crudele e beffardo avrebbe potuto crearlo. Esso è infatti il prodotto di una serie di innesti genetici di laboratorio. Gli scienziati si sono resi conto che incrociando un radical chic isterico, con un ambientalista dal quoziente intellettivo basso, si otteneva una creatura più fastidiosa e inutile della zanzara tigre in una notte umida d’agosto senza aria condizionata. Un ottimo risultato dal punto di vista militare, tanto che la Nato pensò di inviare l’Ambientaligno in Ucraina come arma letale di difesa, ma dato il pericolo di una escalation apocalittica, il progetto venne in seguito abbandonato optando invece per l’invio di sottomarini atomici.

L’Ambientaligno è un animale disarmante e contraddittorio, tanto che diversi etologi ne abbandonarono lo studio dopo essere stati colti da attacchi di panico. Per fare un esempio, per attirare l’attenzione sulle problematiche dell’inquinamento, l’Ambientaligno non si prodiga per ripulire parchi, spiagge e quant’altro, ma, contraddicendo se stesso, sporca, imbratta e inquina monumenti, opere d’arte, palazzi e fontane, rendendosi ridicolo e antipatico a chi assiste alle sue sozze dimostrazioni. Il massimo dell’insopportabilità, l’Ambientaligno lo raggiunge quando, muovendosi in branco, occupa nelle ore di punta le corsie di strade e tangenziali bloccando il traffico già difficile. E’ in questa circostanza che l’Ambientaligno mette a dura prova la pazienza degli italiani che dimostrano un alto senso di responsabilità trattenendosi dall’utilizzare il crick per liberare il passaggio per recarsi al lavoro.

L’Ambientaligno è un animale leggendario sempre in evoluzione. Le sue tecniche di disobbedienza sociale si vanno raffinando rapidamente in una sorta di evoluzione darwiniana della specie. Negli ultimi avvistamenti, l’Ambientaligno femmina, utilizza la nudità come gesto di ribellione passivo aggressivo talvolta ricoprendo i propri corpi di fango dimenandosi come in una lotta erotica. È per questo motivo che un gran numero di adolescenti si sta iscrivendo tra le file dei volontari con la mansione di spostare le ragazze nude sollevandole di peso.

L’Ambientaligno in se stesso è un essere insignificante. Ciò che preoccupa sono i suoi sostenitori politici che lo fomentano abbassandosi al suo stesso livello, ma grazie a Dio, senza spogliarsi in piazza.