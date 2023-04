Il Bestiario, l'Animaligno

L’Animaligno è un virus leggendario che si impossessa delle persone e gli fa credere che gli animali siano migliori degli uomini.

L’Animaligno è un virus molto diffuso in tutto il mondo, più di quello che si possa immaginare, tanto che spesso si scoprono persone apparentemente sane che invece sono state infettate da un Animaligno dormiente. Quando si risveglia, il terribile virus si impossessa della mente dell’infettato che comincia a scrivere sui social slogan senza senso del tipo #iostoconlorso. L’Animaligno colpisce prevalentemente quelle persone con “difese umanitarie” basse che sostengono di essere state deluse dal genere umano cattivo ed egoista. Il virus si inserisce proprio in questa ferita compromettendo la capacità di ragionare del soggetto che inizia a rivendicare a gran voce l’innocenza del genere animale e, mettendo indebitamente sullo stesso piano uomo e animale.

Così accade che la persona infettata dall’Animaligno venga colta dalla smania di ripopolare alcune regioni con animali pericolosi, non avendo niente di meglio da are, che in breve tempo si moltiplicano diventando un numero fuori controllo e arrivando addirittura ad uccidere. Ed è qui che la persona posseduta dal terribile virus perde totalmente l’uso della ragione sostenendo, ad esempio, che l’animale sia stato disturbato nel suo “habitat naturale” quando appare evidente che lì l’animale non ci sarebbe stato se non fosse stato portato.

Insomma l’Animaligno prende possesso delle categorie della logica e della ragione del suo povero ospite e le stravolge completamente facendogli dimenticare che l’uomo, a differenza dell’animale, possiede lo spirito, la coscienza, il logos (pensiero e parola). Gli fa dimenticare che l’uomo è qualitativamente superiore all’animale, rappresenta un salto di specie irriducibile al mondo animale. Gli fa dimenticare che per Aristotele l’uomo è un animale, razionale e libero. Animale: fatto di istinti biologici primari. Razionale: la capacità di costruire le piramidi, scoprire la teoria della relatività e andare sulla luna. Libero: può decidere di fare cose buone come di fare cose terribili perché è l’unico essere vivente libero di scegliere tra il bene e il male. L’animale non ha possibilità di scelta e dunque non può essere innocente. L’Animaligno fa dimenticare che l’uomo essendo ontologicamente superiore al genere animale, lo domina e lo governa e non viceversa come l’Animaligno vorrebbe farci ceredere.