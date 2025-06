Bezos-Sanchez, oggi lo scambio degli anelli

Dopo giorni di attesa, sfilate vip e servizi blindati, è arrivato il momento che tutti aspettavano: oggi, durante il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, avverrà lo scambio degli anelli. L’evento, che si svolgerà sull’incantevole isola di San Giorgio Maggiore, è il culmine di un ricevimento sontuoso organizzato in modo da sorprendere e incantare.

Dove e quando

La cerimonia simbolica è prevista per il tardo pomeriggio sull’isola, affacciata sulla laguna veneziana, a breve distanza da Piazza San Marco. Le testimonianze parlano di un allestimento elegante e riservato, con tende in vetro e passerelle galleggianti illuminate, scelte per garantire charme e sicurezza agli invitati.

Gli sposi: rito e anelli

Jeff Bezos e Lauren Sánchez indosseranno i loro anelli nuziali al termine dell’espressione del consenso. I gioielli — secondo fonti vicine — sono stati affidati a un artigiano italiano di prestigio, con lavorazione personalizzata in oro bianco e pietre incastonate per riflettere la luce lagunare. Un simbolo di esclusività, artigianalità e stile elegante.

Tra esclusività e tradizione

L’intero evento è stato costruito per fondere tradizione, glamour e privacy. Gli ospiti saranno accolti in massimo 200 unità, selezionati tra personalità di spicco: dal jet-set internazionale (tra cui le sorelle Kardashian–Jenner) a figure di spicco nel mondo della finanza e dell’intrattenimento. L’organizzazione ha previsto corsie d’acqua riservate e una logistica curata al millimetro per muovere gli invitati in grande segreto tra location iconiche come la Chiesa di San Giorgio, il chiostro della Madonna dell’Orto, i pontili privati e l’Arsenale, dove si terrà il sontuoso ricevimento serale.

Celebrazione sotto le stelle

Dopo lo scambio degli anelli, gli sposi e i loro ospiti si sposteranno verso l’Arsenale per un ricevimento che, secondo indiscrezioni, includerà performance d’alta classe, menù firmati dalla cucina gourmet italiana, e un’atmosfera intima, con luci soffuse e mise en place declinate nei toni di bianco, oro e verde salvia.

Lo sguardo di Venezia e del mondo

Mentre i paparazzi si contendono scatti da terrazze e imbarcazioni, l’amministrazione veneziana e il ministero del Turismo guardano con favore all’effetto mediatico dell’evento. Tra luci, riflessi in laguna e l’eleganza degli sposi, si rafforza la narrazione di Venezia come crocevia di bellezza, cultura e ospitalità di alto profilo.

Lo scambio degli anelli di Bezos e Sánchez non sarà solo un momento simbolico per gli sposi,

bensì un evento mediatico di portata globale che unisce lusso, arte e diplomazia culturale. Un cerchio che si chiude sotto il cielo stellato di Venezia, lasciando un segno indelebile nei libri della mondanità internazionale.