Biella, lava il cane nell’autolavaggio: 57enne denunciato per maltrattamento

Ha insaponato e sciacquato il suo cane come fosse un’auto, utilizzando la lancia ad alta pressione di un autolavaggio. Un gesto che ha suscitato indignazione e che è costato una denuncia a un uomo di 57 anni, residente nel biellese.

L’episodio è avvenuto in un autolavaggio del centro città ed è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini mostrano chiaramente il cane, di piccola taglia, legato mentre l’uomo lo insapona con schiuma attiva e lo sciacqua successivamente con il potente getto d’acqua dell’impianto, normalmente utilizzato per la pulizia dei veicoli.

La segnalazione

A seguito della segnalazione, i carabinieri forestali di Biella, in collaborazione con il personale del NORM (Nucleo Operativo e Radiomobile), sono intervenuti rapidamente, identificando l’autore e procedendo con una denuncia per maltrattamento di animali, in base alla normativa vigente.

Fortunatamente, il cane, che risultava regolarmente microchippato, è stato sottoposto a un controllo veterinario e non ha riportato danni fisici, risultando in buone condizioni di salute.

Le forze dell’ordine hanno definito il gesto come un atto crudele e inaccettabile, sottolineando che simili comportamenti, anche se apparentemente "non intenzionali", possono causare gravi traumi fisici e psicologici agli animali.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sull’importanza del rispetto del benessere animale e sulle sanzioni previste per chi viola le norme in materia.