Blu, rossi o verdi: ecco il significato del colore dei passaporti

Passaporti di colore differente a seconda del Paese in cui vengono stampati e dunque di quello di provenienza del titolare del documento necessario per viaggiare in tutto il mondo: un aspetto, questo, sul significato del quale non ci si sofferma troppo, ma dietro cui ci sono delle motivazioni di base in genere poco note ai più.

Tra nero, blu, rosso o verde è possibile notare come esistano più soluzioni, e per spiegare il perché di tali differenze la hostess statunitense Brenda Orelus ha voluto realizzare un video su Instagram dedicato ai propri followers che ha avuto grande risalto e diffusione. Dietro la scelta operata dai vari Paesi del mondo vi sono tutta una serie di fattori, tra cui eventi storici, motivi connessi all'identità nazionale, a questioni religiose o a considerazioni più pratiche

In genere, spiega la donna, i passaporti di colore blu sono associati a Nazioni contraddistinte da libertà e stabilità politica: si tratta di documenti ad "alta mobilità" , così chiamati dalla hostess sulla base della "quantità di visti che non devi ottenere per entrare in un Paese" . Sono Gli Stati Uniti d’America, il Canada e il Regno Unito ad aver scelto il colore blu, così come i Paesi del Caricom, comunità di 15 stati dei Caraibi, facendo tale scelta cromatica forse per il forte legame col mare, e quelli che aderiscono al Mercosur, mercato comune dell'America meridionale (in cui troviamo Brasile, Argentina, Uruguay o Paraguay).

Il colore verde, quello scelto da Maometto, è anche il prediletto dagli Stati di religione islamica, e si ritrova in Medio Oriente ma anche in alcune parti dell'Africa. I passaporti verdi sono in genere associati a una "mobilità" di livello inferiore, dato che i possessori di solito "passano attraverso più visti e devono affrontare restrizioni più problematiche" . Ritroviamo tale scelta cromatica ad esempio in Marocco, Arabia Saudita, Pakistan e Turkmenistan, ma non solo. Il passaporto verde è adottato anche dai Paesi aderenti all’Ecowas, la comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, per cui lo ritroviamo in Burkina Faso, Costa d’Avorio, Nigeria, Niger e Senegal.

"Il colore rosso è in genere associato con il potere e l'autorità" , spiega ancora Brenda, "ed ecco spiegato il motivo per cui è una scelta molto popolare e diffusa nel mondo" . I passaporti di questo colore sono generalmente associati a una più "alta mobilità globale" , quindi ancora una volta "non sono richiesti particolari visti quando i possessori vogliono viaggiare" . La scelta cromatica è condivisa dai Paesi dell'Unione europea, ma anche da Stati ad essa vicini come Turchia, Macedonia o Albania. Rosso, come la bandiera, è anche quello Svizzero e quello di Nazioni ex comuniste come Russia, Cina, Serbia, Lettonia, Romania e Polonia. Stessa scelta cromatica per numerosi Stati andini, come Ecuador, Colombia, Bolivia e Perù.

Il colore nero è più raro e in genere utilizzato da alcune Nazioni come Ciad, Zambia, Repubblica democratica del Congo, Burundi, Botswana, Gabon, Malawi e Angola. Anche la Nuova Zelanda, visto il suo legame col colore, lo ha scelto per i propri passaporti.

