BOEM lancia la guida per un Halloween 100% Chill: brindisi, leggerezza e divertimento autentico

Halloween non è solo travestimenti e feste spaventose: è anche l’occasione perfetta per condividere una serata di allegria e spensieratezza con gli amici. Ma tra la scelta del costume, la ricerca del locale giusto e la voglia di documentare tutto sui social, l’organizzazione della “notte più paurosa dell’anno” può trasformarsi in una vera impresa. Per questo BOEM – l’alcoholic sparkling drink da 4,5% Alc. – ha ideato la “Guida per un Halloween 100% Chill”, un vademecum per vivere la festa con leggerezza, autenticità e, naturalmente, un tocco di bollicine.

L’Halloween secondo BOEM

Con i suoi tre gusti Mango, Zenzero e Pompelmo Rosa, tutti sugar free e ready to drink, BOEM è la bevanda perfetta per chi desidera brindare senza compromessi. Da gustare fredda direttamente dalla lattina o con ghiaccio, è pensata per accompagnare ogni momento del party, dall’aperitivo al dopocena, portando con sé un messaggio chiaro: “Ready to Chill, Ready to Drink!”

La guida per un Halloween 100% Chill

1. La paura del travestimento: divertiti, non competere

In un mondo dominato dai GRWM (“Get Ready With Me”) e dalla pressione social di apparire perfetti, BOEM invita a invertire la rotta. La priorità non è il costume più elaborato, ma il divertimento autentico.

Il consiglio? Inizia la serata brindando responsabilmente al Chill con una BOEM e ricordati che il vero “momento” non si scatta, si vive. Swipe off alla pressione dei post, swipe on al gusto e alle connessioni reali con i propri amici.

2. L’attesa eterna: la FOMO logistica

Le lunghe code e la corsa al locale più “in” possono trasformare Halloween in una notte di frustrazione. BOEM suggerisce di lasciar perdere la FOMO (Fear Of Missing Out) e ricordarsi che “ il vero party è dove c’è la tua compagnia ”. Basta poco per creare l’atmosfera perfetta: buona musica, amici sinceri e un brindisi Chill.

3. Amici a metà: disconnessione da schermo collettiva

Organizzare una serata perfetta non serve a nulla se gli amici restano incollati al telefono. BOEM propone una regola semplice ma rivoluzionaria: “Sblocca la connessione vera”. Staccare dallo schermo, condividere una BOEM e riscoprire il piacere dello stare insieme è il segreto per una notte indimenticabile. Perché, come recita il motto del brand, “ Se vuoi davvero viverti ogni attimo, non serve la FOMO. Serve BOEM .”

Un brindisi alla leggerezza

BOEM non è solo una bevanda: è un invito a vivere ogni momento con spontaneità e positività.

Con il suo spirito fresco e inclusivo, il brand celebra la voglia di stare insieme senza stress, portando nel bicchiere tutto il gusto del “chill”. Disponibile nei gusti Mango, Zenzero e Pompelmo Rosa, BOEM èper l’aperitivo o per accompagnare una serata tra amici, versatile e senza complicazioni.