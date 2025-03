"Le bombe che ci piacciono...". Rizzo provoca e la sinistra lo accusa di sessismo

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo giorno, altra crisi isterica della sinistra. Marco Rizzo è riuscito nell’intento, tanto facile quanto scontato, di fare impazzire i moralisti della gauche nostrana. Con un video provocante e scherzoso, il leader di Democrazia Sovrana Popolare ha criticato aspramente il riarmo europeo sul quale la presidente della Commissione Ursula von der Leyen non ha intenzione di fare passi indietro. Ma quello che sembrerebbe una critica come un’altra, al contrario, ha fatto espoldere di rabbia la sinistra. Il motivo è presto detto: nel filmato Rizzo è in compagnia di Donatella Zaccagnini Romito, modella, influencer ed escort.

Da qui la battuta dell’ex eurodeputato. “Vogliamo dirvi una cosa - hanno esclamato Marco Risso e l'ingegnere Donatella Zaccagnini Romito -. Le uniche bombe che ci piacciono sono queste”. Il riferimento, più o meno velato, è alle forme propiro dell’influencer. "Le mie però sono vere", ci ha tenuto a precisare lei. Il messaggio politico si chiude con la frase rivolta direttamente all’Unione europea: “Viva la pace e no alla guerra”. Un breve video per sferzare in modo provocatorio la nuova politica bellicista targata Ue. Il video è stato registrato dopo la Zanzara, la trasmissione radiofonica condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

Da qui la replica dei progressisti nostrani. Su la Repubblica, uno di giornali più importanti della sinistra intellettuale italiana, si parla di “oggettivazione sessuale del corpo femminile”. L’accusa di sessismo, infatti, è dietro l’angolo. “Rizzo - si legge – non è nuovo a esternazioni provocatorie dal sapore sessista”.

Il riferimento è ad ottobre dell’anno scorso quando, durante la campagna elettorale per le Regionali in Umbria, aveva esclamato: “Mi piace la gnocca. E non mi dovete rompere le palle. Perché non devo dire questa cosa? Con tutto il rispetto per la battaglia durissima contro qualunque discriminazione di genere, ci mancherebbe. Ma non dovete imporci un modello”.