Dal Brasile all’Arabia, crescita senza frontiere

Il cda di Italian Exhibition Group ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo, con una crescita che beneficia degli ottimi risultati degli eventi organizzati e di quello congressuale. In crescita i ricavi (+15,7%), che ammontano a 102,8 milioni, 14 in più rispetto agli 88,9 dello stesso periodo del 2024. A trainarli, il +15,6% (+10,1 milioni) degli eventi organizzati, e il +87,7% (+2,6 milioni) dei congressi. Da segnalare acquisizioni per circa 1,1 milioni. Sale anche l'Adjusted Ebitda, con 38,2 milioni, +3,9 rispetto ai 34,3 di un anno prima e l'Ebit Adjusted, 33,3 milioni, in aumento di 3,3 milioni. L'Adjusted Ebitda margin si attesta a 21,5 milioni.

«Gli ottimi risultati del primo trimestre del 2025 - spiega l'Ad di IEG, Corrado Peraboni - segnano un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita del Gruppo. La robusta crescita organica nel trimestre è stata accompagnata dal contributo delle nuove acquisizioni». Operazioni che allargano lo sguardo al mondo intero. «A livello internazionale nel 2025 - prosegue Peraboni - abbiamo accelerato infatti lo sviluppo del portafoglio prodotti con acquisizioni nel segmento fieristico in Brasile con Fenagra, Fiera Internazionale dell'Agroindustria e della nutrizione animale, e abbiamo lanciato la prima edizione in Arabia Saudita di un evento nel settore Wellness con il Riyadh Muscle. Parallelamente abbiamo potenziato lo sviluppo della divisione servizi, completando l'acquisizione di Immaginazione, operatore specializzato in servizi di grafica ed allestimento per gli eventi congressuali.

I risultati del primo trimestre 2025 sottolineano ancora una volta la solidità degli eventi di punta del portafoglio, tra cui Sigep, Vicenzaoro e Key, il cui sviluppo ha contribuito a conseguire nel primo trimestre dell'anno una crescita del fatturato di oltre il 15%», conclude.