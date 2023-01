Il "buffetto" di Toscani agli eco-vandali: "Non fanno male a nessuno"

" Questi ragazzi fanno arrabbiare ma anche riflettere ". Di fronte all'ennesimo scempio degli eco-vandali, Oliviero Toscani non ha dubbi: quella protesta a colpi di blitz e di opere d'arte imbrattate (ieri è toccato al "dito" di Cattelan) è interessante. Condivisibile nelle motivazioni. Certo, le gesta contro i beni culturali e architettonici hanno indignato anche il noto fotografo, che tuttavia non si è fermato alla condanna. " Sono ragazzi impegnati che in fin dei conti non fanno del male a nessuno, usano vernici lavabili ", ha infatti osservato Toscani, trasformando così la velata critica in un ancor più innocuo buffetto.

Toscani accarezza gli eco-vandali

" Mi chiedo: perché lo fanno? E alla fine penso che sia interessante attirare l'attenzione in questo modo ", ha aggiunto il fotografo, che in un'intervista a Libero si è schierato con gli eco-guerrieri di Ultima Generazione. " Anche a me fa arrabbiare vedere imbrattata un'opera d'arte. Ma è proprio questo disagio che mi fa fermare a riflettere sul senso di quel gesto ", ha argomentato Toscani, secondo il quale gli ambientalisti d'assalto sono " persone più sensibili che rischiano in prima persona per far comprendere agli altri cosa stanno rischiando con politiche e comportamenti sbagliati ".

La bacchettata a Salvini

L'artista milanese con il gusto della polemica ha poi utilizzato la questione per rifilare un'immancabile bacchettata a Matteo Salvini. La protesta degli eco-vandali, ha infatti dichiarato, " evidentemente è efficace, altrimenti non saremmo qui a parlarne. Solo Salvini non lo capisce ". Il fotografo ha poi assolto gli attivisti anche per i loro blocchi stradali, la cui efficacia in realtà è tutt'altro che evidente. " Vale la pena scatenare l'ira di dieci automobilisti per accendere la luce su un problema che riguarda tutti noi... ", ha commentato. Del resto, ha proseguito Toscani, " le persone intelligenti capiscono che l'obiettivo di questi ragazzi è la tutela dell'ambiente ".

Il ricordo pre-sessantottino

Sugli eco-vandali, poi, il noto polemista si è lasciato andare anche a una nota di amarcord. " Tutto avviene per opera delle minoranze. In qualche modo bisogna partire. Io appartengo a una generazione pre-sessantottina, mi vengono in mente le iniziative di quegli anni. Erano segni di generosità sociale ". Poi la provocazione sul senso politico dei blitz ambientalisti, che in realtà - facciamo notare - non ottengono alcun risultato concreto, se non quello di insozzare e far arrabbiare.

Gandhi e gli eco-vandali