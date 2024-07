La Caesar Salad, orgoglio italiano a stelle e strisce

Ascolta ora 00:00 00:00

La Caesar Salad è un vero e proprio piatto iconico che è stato in grado di conquistare i palati di tutto il mondo. Gustosa, sfiziosa, ricca, leggera ed equilibrata allo stesso tempo, la regina delle insalatone è tra i cibi più amati e diffusi negli Stati Uniti. Quello che però la gran parte degli americani non sa, è che la celebre Caesar Salad, come tantissime altre pietanze che adorano, ha origini italiane. Non è un tributo a Giulio Cesare e all'antica Roma come qualcuno potrebbe pensare. La Caesar Salad, che pochi giorni fa ha compiuto ben 100 anni, nacque grazie all'inventiva e alla creatività di un cuoco italiano, Cesare Cardini, da cui prese il nome.

Cardini, originario del lago di Como, come tanti suoi compatrioti era emigrato oltre oceano alla ricerca di fortuna ( che decisamente trovò..). Trasferitosi con alcuni fratelli in Messico, aprì un ristorante a Tijuana, a pochi km dal confine americano. Negli Stati Uniti all'epoca vigeva il rigido regime del Proibizionismo, che vietava su tutto il territorio nazionale il consumo e la vendita di alcolici. Per tale motivo tanti concittadini dello Zio Sam sceglievano di attraversare la frontiera per concedersi il lusso di una birra o una tequila senza correre il rischio di essere sanzionati o arrestati. Il 4 luglio del 1924 un nutrito gruppo di americani assetati e affamati si presentò nel ristorante di Cardini per festeggiare la Giornata dell'Indipendenza.

Per quanto in cucina non avesse molto, il cuoco italiano non disperò e si diede subito da fare per accontentare i suoi ospiti. Con quello che aveva a disposizione creò l'insalata che sarebbe divenuta leggendaria. La ricetta originale prevedeva lattuga romana, crostini di pane e scaglie di parmigiano Reggiano, il tutto condito da una salsa a base di succo di limone, olio d'oliva, uova, aglio e salsa Worcester. Il successo fu immediato e clamoroso, la nuova creazione culinaria si diffuse rapidamente in tutti gli Stati Uniti e nel resto del globo.

Divenne uno dei piatti più preparati dalle famiglie americane durante le celebrazioni del 4 luglio, tanto da essere ufficialmente consacrata nel 1953 come piatto nazionale americano. Nel corso degli anni fu arricchita con pollo grigliato, nella sua più famosa variante, mentre altre sono state ulteriormente caricate con bacon croccante e sfilacci di maiale.

La Caesar Salad rappresenta un perfetto esempio di come la, ie isiano stati in grado di influenzare e arricchire la, combinando ingredienti semplici ma di qualità per creare piatti indimenticabili che attraversano oceani e tradizioni.