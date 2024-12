Calendario, il 2025 è l’anno dei "ponti": 7 giorni di ferie per 32 di vacanze, ecco come

Ascolta ora 00:00 00:00

Deve ancora concludersi il 2024 con le imminenti festività natalizie che già milioni di italiani danno un'occhiata al calendario 2025 per iniziare a progettare quali combinazioni si possono sfruttare per poter usufruire di molti giorni di vacanza chiedendo soltanto pochi giorni di ferie. Da questo punto di vista fortunati soprattutto i lavoratori dipendenti che non lavorano durante i fine settimana, per i quali sarà possibile accumulare oltre un mese di ferie (per l'esattezza 32 giorni) decurtandone soltanto sette dalla propria attività lavorativa.

Da gennaio a Pasqua

Diciamo subito che le occasioni più ghiotte e favorevoli del calendaro si presenteranno nei primi mesi del 2025: iniziamo con il 1° gennaio 2025 mercoledì, mentre l'Epifania sarà lunedì 6 gennaio. In questo caso con due soli giorni di ferie (il 2 e 3 gennaio) si potranno accumulare sei giorni di vacanza. L'occasione più ghiotta sarà però rappresentata dal trittico Pasqua-Liberazione-Festa del Lavoro: quest'anno il giorno di Pasqua sarà domenica 20 aprile, Pasquetta il 21 e la Liberazione di venerdì 25 aprile.

In questo primo caso con tre giorni di ferie (22, 23 e 24 aprile) se ne accumuleranno sette ma a queste dobbiamo aggiungere il 1° maggio che, essendo di giovedì, darà il via a quattro giorni di vacanze, davvero niente male. Ma c'è anche un'altra ottima combinazione: se si prendono tre giorni di ferie da lavoro nel periodo compreso fra 28 e 30 aprile e prendendo anche il 2 maggio si potrà avere un periodo consecuvito di riposo dal 25 aprile fino al 4 maggio.

Da maggio in poi

Le buone notizie continuano anche con la Festa della Repubblica del 2 giugno: nel 2025 sarà di lunedì, quindi senza prendere ferie da lavoro si avranno tre giorni di vacanze. Molto bene il calendario anche per Ferragosto, il 15 agosto sarà un venerdì e quindi ecco altri tre giorni di ferie. Forse l'unica "nota stonata" del prossimi anno sarà per il giorno di Ognissanti, il 1° novembre, che essendo di sabato non darà possibilità di fare Ponte. Dicembre, invece, sarà generoso perché l'Immacolata (8 dicembre) sarà lunedì (altri tre giorni di ferie) mentre Natale e Santo Stefano, 25 e 26 dicembre, cadranno di giovedì e venerdì per vacanze natalizie molto lunghe prendendo soltanto il 29 e 30 dicembre di ferie allungandosi fino al 31 dicembre che sarà di mercoledì.

Insomma, davvero

niente male: si può ricavare qualcosa dalle più importanti festività dell'anno eccezion fatta per Ognissanti che, contrariamente a quanto avviene spesso, il prossimo anno non darà la possibilità di fare il consueto Ponte.