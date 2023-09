Calendario Pirelli 2024, Prince Gyasi celebra l'orgoglio nero

"Timeless", ossia senza tempo, è il titolo del calendario Pirelli 2024. A sessant'anni dalla prima uscita, The Cal verrà presentato a novembre a Milano e sono state diffuse le prime immagini dal backstage, già emblematiche dell'impronta del progetto firmato dal giovane fotografo ghanese Prince Gyasi. Primo visual artist di colore a scattare il prestigioso calendario, il ventottenne ha celebrato l'orgoglio nero e ha reso omaggio alla sua Africa attraverso un inno alla vita.

Gli scatti del calendario Pirelli 2024 sono stati immortalati in Ghana e vedono protagonisti alcuni punti di riferimento del mondo black: dal mondo dello spettacolo a quello dello sport. Il calendario vedrà infatti i volti di Angela Bassett, Margot Lee Shetterly, Amanda Gorman, Naomi Campbell, Jeymes Samuel, Idris Elba ma anche Sua Maestà Otumfuo Osei Tutu II (primo monarca a posare per The Cal) nel suo venticinquesimo anniversario da sovrano del regno di Ashanti. E ancora Teyana Taylor, Amoako Boafo, Marcel Desailly e Tiwa Savage.

Lo scopo del calendario Pirelli 2024 è quello di rendere omaggio ai pionieri e alle icone black, un orgoglio testimoniato con forza dal manifesto creativo che accompagna The Cal: "Because time is not a solitary path from life and death. It is a circle of inspiration, passed from generation to generation" , ossia “Il tempo non è un cammino solitario dalla vita alla morte. Crea un cerchio di ispirazione che si tramanda di generazione in generazione". Tra passato, presente e futuro, una rassegna di volti, corpi e storie nel nome dell'arte.