Cambiamenti su Prime Video, aumenta la pubblicità: ecco quanto durerà

Addio servizi di streaming privi di pubblicità, ormai gli annunci pubblicitari hanno invaso le note piattaforme e fra esse si trova anche Amazon Prime Video. Quest'ultima ha atteso un po' di più rispetto alle altre, ma alla fine ha deciso di adeguarsi. Oltre all'aumento dei costi per un abbonamento standard, ecco dunque spuntare anche gli spot a inframmezzare film e serie tv.

La scelta risale già allo scorso anno, quando Amazon annunciò di voler aumentare il carico di pubblicità su Prime e di essere intenzionata ad incrementare ulteriormente per quegli utenti che non hanno sottoscritto l'abbonamento supplementare. Si era parlato di approccio graduale. Infatti la piattaforma aveva promesso uno spot di 2-3 minuti ogni ora di contenuti trasmessi (sicuramente meno rispetto agli annunci pubblicitari che vediamo in tv). A quanto pare, però, presto arriverà un aumento. Sul sito, infatti, si legge che l'intervallo pubblicitario durerà dai 4 ai 6 minuti: in sostanza, verrà raddoppiato.

Si tratta delle conseguenze di un netto cambio di rotta. Un tempo con abbonamento Prime standard si aveva diritto a contenuti privi di pubblicità, mentre adesso per eliminare gli spot è necessario versare un extra di 3 dollari. E non finisce qui. Non solo pubblicità più lunghe, d'ora in poi l'abbonamento base non potrà più contare sulle funzioni Dolby Atmos e Dolby Vision.

Si tratta di una scelta, simile a quella di altre piattaforme, operata per sostenere i costi di produzione.