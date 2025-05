Cani di razza, quali sono i più costosi al mondo: il più caro supera i 5 milioni di euro

Purtroppo non tutti i cani nascono uguali, soprattutto quando si parla di prezzi. Alcune razze canine sono ormai diventate simboli di esclusività e prestigio, grazie alla loro rarità, all’eccellenza genealogica e a tratti fisici o comportamentali particolarmente distintivi.

Le razze di cane più costose

Premettendo che i canili sono pieni di dolcissimi cani pronti a regalare amore e fedeltà in maniera assolutamente gratuita, ci sono invece alcune razze considerate le più costose sul mercato.

• Mastino Tibetano: Uno dei cani più costosi al mondo, soprattutto in Cina, dove è un simbolo di lusso. È una razza canina di origine asiatica, nota per la sua imponenza e il suo folto mantello.Il prezzo di un cucciolo può variare significativamente in base a diversi fattori, tra cui la genealogia, la qualità dell'allevamento e la domanda di mercato. Il prezzo si aggira in Italia tra i 1500 e i 2000 euro.

• Löwchen (Piccolo cane leone): Un cane da compagnia originario della Francia. È una razza canina di piccola taglia, apprezzata per il suo aspetto elegante e il carattere affettuoso. A causa della sua rarità, il prezzo di un cucciolo di Löwchen può variare significativamente dai 2600 ai 3500 euro arrivando anche per alcuni esemplari a 9mila euro

• Samoiedo: Cane dal pelo morbido e candido. È una razza canina di taglia media, originaria della Siberia, conosciuta per il suo caratteristico "sorriso" e il folto mantello bianco. Originariamente utilizzato come cane da slitta e da pastore per le renne, è oggi un eccellente cane da compagnia, affettuoso e leale. Il prezzo base per cuccioli con pedigree certificato vanno dagli 800 ai 1700 euro, ma possono arrivare fino ai 3mila per cuccioli con caratteristiche genetiche speciali selezionate dai cinofili.

• Cavalier King Charles Spaniel: Un cane molto popolare come compagno di famiglia. È una razza di cane di piccola taglia, apprezzata per il suo carattere affettuoso e il suo aspetto elegante. Il costo medio di un cucciolo va dai 1500 ai 2500 euro, ma può arrivare anche ai 3500 e i 5mila euro soprattutto quelli provenienti da linee di sangue selezionate per esposizione e riproduzione.

• Rottweiler: Un cane da lavoro versatile, con una forte personalità. È una razza canina di taglia grande, originaria della Germania, nota per la sua forza, intelligenza e lealtà. Spesso utilizzato come cane da lavoro in ambito poliziesco, di soccorso e come cane da guardia, il Rottweiler è anche un compagno affettuoso e protettivo per la famiglia, se educato e socializzato correttamente. Il prezzo medio per un cucciolo va dai 600 ai 1000 euro fino ad arrivare ai 1500/2000 per cuccioli provenienti da linee di sangue selezionate per esposizioni o riproduzione.

• Azawakh: Un levriero africano con un aspetto elegante e atletico è noto anche per la sua velocità e indipendenza. Tradizionalmente utilizzato dai Tuareg come cane da caccia e da guardia, oggi è apprezzato anche come cane da compagnia per chi ha esperienza con razze indipendenti. I cuccioli partono dal 2500 fino ad arrivare ai 2000 euro.

• Akita: Una razza giapponese nota per la sua fedeltà, dignità e forza. È un cane di taglia grande. I prezzi dei cuccioli partono dai 1000 euro arrivando fino ai 5500 per cuccioli provenienti da linee di sangue selezionate per esposizioni o riproduzione.

• Bulldog Inglese: Un cane molto popolare, di taglia media, originario del Regno Unito. È apprezzata per il suo carattere affettuoso e la sua indole calma. Il costo di un cucciolo varia partendo dai 900 ai 1500 ma può arrivare anche ai 3mila euro.

• Cane dei Faraoni: Un cane da caccia africano con un aspetto elegante e atletico anche noto come Pharaoh Hound o Kelb tal-Fenek, è una razza canina di origine maltese. Il prezzo di un cucciolo va dai 1000 ai 3000 euro arrivando fino ai 6mila euro per piccoli provenienti da linee di sangue selezionate per esposizioni o riproduzione.

Il cane più costoso al mondo

Il cane di razza più costoso al mondo è un incrocio tra un lupo e un pastore del Caucaso, soprannominato Cadabomb Okami, venduto a 5,7 milioni di dollari (circa 5,3 milioni di euro). È originario delle montagne del Caucaso, ed è noto per la sua forza e abilità nella protezione del bestiame. Tuttavia, alcuni esperti mettono in dubbio l'effettiva presenza di DNA di lupo in Okami, suggerendo che possa trattarsi semplicemente di un esemplare eccezionalmente grande di Pastore del Caucaso.

Questo esemplare è stato acquistato da S. Sathish, un noto allevatore e collezionista di cani rari di Bangalore, India, che ha pagato questa cifra esorbitante per il cucciolo di 8 mesi. Sathish è anche presidente della Indian Dog Breeders Association e possiede oltre 150 razze canine diverse. Ha dichiarato di aver acquistato Okami per la sua unicità e per introdurlo in India, dove la curiosità verso cani rari è molto alta. Attualmente, Okami vive in una tenuta di 7 ettari con ampi spazi e personale dedicato alla sua cura.

Il Cadabomb Okami, il cane più costoso al mondo insieme al suo proprietario l'indiano S. Sathish che lo ha pagato 5,3 milioni di euro

Il cane italiano più costoso

SI tratta del Piccolo Levriero Italiano, noto anche come Italian Greyhound. Questa razza elegante e agile è particolarmente apprezzata per la sua bellezza e il suo temperamento affettuoso.

Il prezzo di un cucciolo può variare, ma in media si aggira intorno aieuro. Tuttavia, esemplari di alta genealogia, con pedigree di campioni e destinati a esposizioni, possono raggiungere cifre più elevate.