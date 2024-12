Capodanno, ecco quali supermercati resteranno aperti

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia si prepara a salutare il 2024 e ad entrare ufficialmente nell'anno 2025, ed anche in questo caso non mancheranno feste e cenoni; per gli acquisti, specie di natura alimentare, ci sarà tempo fino all'ultimo minuto, dato che alcuni supermercati garantiranno un orario di apertura e di vendita al pubblico.

Nelle giornate del 31 dicembre dell'1 gennaio alcune catene di distrubuzione resteranno aperte, pur con orari diversi.

Partiamo da Esselunga, che per la giornata del 31 dicembre garantirà completa apertura, rispettando l'orario 7.30-20.00, mentre terrà le saracinesche abbassate per l'intero 1 gennaio. Stessa politica adottata anche da Pam Panorama, che sarà disponibile alla vendita solo per la giornata del 31 dicembre nella fascia oraria 7.30-19.00. Anche Conad rimarrà aperta il 31 dicembre, chiudendo invece il primo dell'anno.

Diverso discorso la Coop, che al contrario non aprirà né il 31 dicembre, né l'1 gennaio. Lidl terrà aperto la giornata del 31 dicembre, mentre invece chiuderà il primo. I punti vendita della Bennet garantiranno un'apertura speciale il 31 dicembre, ma non saranno aperti l'1 gannaio.

Aperto invece Carrefour: diversi suoi punti vendita dovrebbero essere aperti sia il 31 dicembre che il 1 gennaio, anche se potrebbero esserci delle variazioni di orario. Nulla si sa, invece, di Eurospin, che non ha fornito informazioni specifiche a riguardo. Lo stesso vale per Unes, che non ha rilasciato indicazioni.

I punti vendita di MD, invece, resteranno aperti sia il 31 dicembre che il 1 gennaio. Saranno rispettati però degli orari straordinari.

Crai sarà aperta il 31 dicembre, mentre dovrebbe essere chiusa nella giornat del primo dell'anno. Stesso discorso anche per i punti vendita Despar. Aldi rispetterà i suoi orari standard per la giornata del 31 gennaio, mentre per il 1 gennaio non aprirà.

Famila ha voluto informare i suoi clienti, pubblicando online una lista con i suoi punti vendita aperti il 31 dicembre e il 1 gennaio. Il Gigante chiuderà nella giornata del primo dell'anno, mentre aprirà alcuni punti vendita il 31 dicembre (c'è una lista che ha reso consultabile).

I punti vendita Iper garantiranno la loro apertura solo per la giornata del 31 dicembre. Anche la Selex aprirà solo per la giornata dell'ultimo dell'anno.

aprirà regolarmente il 31 dicembre, ma terrà i suoi punti vendita chuisi il 1 gennaio.

Un consiglio è quello di consultare sempre i siti internet delle varie catene di distribuzione, così da restare aggiornati e informati.