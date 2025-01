Caro voli, ecco tutti i trucchi per risparmiare sui biglietti

Ascolta ora 00:00 00:00

Volare sta diventando sempre più proibitivo a causa del prezzo dei biglietti, spesso molto elevato. Per cercare di risparmiare un po' i futuri viaggiatori mettono in campo diverse strategie, come provare ad acquistare il biglietto di notte, o prenotare con mesi di anticipo. C'è poi chi attende fino all'ultimo giorno nella speranza di beneficiare di una riduzione dei costi dell'ultimo momento.

Which?Travel, guida turistica britannica specializzata nel settore viaggi, ha cercato di raccogliere più informazioni possibili per cercare di offrire ai suoi utenti le proposte più vantaggiose. Basandosi sui prezzi relativi all'anno 2023/2024 mostrati dalla piattaforma Skyscanner, Which?Travel è riuscita a trovare i periodi per viaggiare e le offerte migliori.

Per chi desiderasse compiere un viaggio, senza avere pretese sulla località, l'isola di Faro, in Portogallo, risulta essere la destinazione più adatta, specialmente per chi ama i voli last minute. Per questa meta, infatti, è molto facile trovare tariffe economiche, e non c'è bisogno di prenotare troppo in anticipo. Anche per il mese di agosto (quello più caldo) basta acquistare il biglietto con un anticipo di circa cinque settimane. Cinque settimane sono davvero poche se si pensa che per andare a Parigi è necessario provvedere all'acquisto dei biglietti ben sei mesi prima.

Per quanto concerne il periodo in cui viaggiare, sembra che il mese più economico in assoluto sia gennaio. Which?Travel porta l'esempio di Barcellona. Per raggiungere la meta spagnola in questo periodo si può pagare mediamente 50 sterline, ossia 59 euro. Dublino, in Irlanda, è ancora più economica. Con 49 euro è già possibile acquistare un volo aereo. Certamente dal punto di vista climatico questo non è il momento dell'anno migliore, ma chi non si fa abbattere da un po' di freddo dovrebbe davvero approfittarne.

Se invece si vogliono raggiungere mete extra-europee, magari oltreoceano, una buona soluzione è New York.

Il mese migliore per raggiungere la Grande Mela è sicuramente marzo. Con un massimo di 200-300 euro è possibile acquistare un volo andata e ritorno. In caso contrario, è bene prenotare molto prima, con un anticipo di almeno quattro mesi.