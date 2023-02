Le minicar e i parcheggi di bici e moto: occhio alle multe

Le minicar non possono sostare nelle aree riservate a cicli e motocicli. A esprimersi sulla questione è la Corte di Cassazione, che ha esaminato il contenzioso fra il Comune di Roma e la società proprietaria della vettura in questione.

Gli ermelli hanno dato ragione all'amministrazione Capitolina, definendo dunque legittima la sanzione di 100 euro comminata dagli agenti della polizia locale.

Il caso

La multa risale all'ormai lontano 18 novembre 2014. I vigili decisero di sanzionare una minicar lasciata in sosta, senza il guidatore, in via Fabio Massimo, poiché stava occupando lo spazio riservato a cicli e motocicli. La società proprietaria del veicolo decise di impugnare il verbale e fare ricorso. Per la difesa, riporta Il Tempo, sosteneva che " la sosta si sarebbe dovuta considerare consentita in quanto il veicolo era qualificabile come un quadriciclo leggero assimilato ai ciclomotori, ragion per cui esso avrebbe potuto sostare negli spazi destinati alla sosta dei veicoli a motore a due ruote".

Il giudice di pace, tuttavia, decise di confermare la sanzione. Era il 2017. Secondo il giudice, infatti, la microcar, come si legge anche nella carta di circolazione, va inclusa nella categoria dei quadricicli a motore. Stesso sentenza anche nel 2019, quando a esprimersi fu il tribunale di Roma. In quell'occasione, fra l'altro, il giudice fece presente che nei pressi del luogo del parcheggio contestato si trovava anche un cartello in cui si esplicitava che la sosta era riservata solo ai veicoli a due ruote.

La sentenza della Cassazione

La vicenda è infine arrivata alla Superma corte. I legali che rappresentano la società hanno continuato a puntare sull'equiparazione delle microcar ai motocicli, ma i giudici hanno dato ragione al Comune di Roma. Per gli ermellini, infatti, non si possono fare comparazioni fra i due veicoli e la multa è più che legittima. Non solo. Come si legge nella sentenza, nei parcheggi di via Fabio Massimo " avrebbero potuto sostare solo ciclomotori a due ruote, anche in relazione alla dimensione e allo spazio prevedibilmente da loro occupabile ".

Le microcar, pertanto, non avrebbero potuto in ogni caso sostare in quella zona, essendo dotate di quattro ruote.