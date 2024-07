Cellulari, ecco quali sono i 10 più iconici che valgono una fortuna

Alcuni siamo riusciti a conoscerli e ad utilizzarli, altri li abbiamo solo visti esposti, altri ancora neppure li conosciamo: stiamo parlando dei vecchi telefoni cellulari, quelli che hanno fatto

la storia della comunicazione e che adesso vengono considerati dei veri e propri pezzi iconici. Ci sono modelli talmente ricercati dai collezionisti che ora valgono una furtuna. Ma di quali stiamo parlando nello specifico?

Motorola DynaTAC 8000x. Al primo posto della classifica per richiesta dei collezionisti e valore stimato, abbiamo il Motorola DynaTAC 8000x. Non proprio pratico per gli standard attuali, ma sicuramente iconico. Si tratta infatti del primo telefono cellulare venduto al pubblico. Venne ideato nel 1973 da Martin Cooper e poi messo sul mercato nel 1983, ben dieci anni dopo. All'epoca aveva un costo che si aggirava intorno ai 4mila dollari. Era lungo 33 centimetri, e pesava un chilo. Ai nostri giorni un collezionista appassionato potrebbe arrivare a pagare fino a 8mila euro. Una cifra a dir poco astronomica.

Nokia 8110. Decisamente più pratico fu il Nokia 8110, uscito nel 1996. Fu soprannominato "Banana Matrix", perché fece la sua comparsa nel film cult Matrix (1999). Il suo costo sul mercato era di mille euro, ma oggi può raggiunge anche la cirfra di 3mila euro se in eccellenti condizioni e ancora dotato di confezione originale.

iPhone 2G. Prima creaura della Apple, che lo lanciò sul mercato nell'ormai lontano 2007, l'iPhone 2G segnò la svolta, proponendosi come un cellulare dal molteplici utilizzi. Non più "solo" telefono, ma computer. Questo grazie alle sue tante funzioni. Un modello mai usato e ancora inscatolato può valere oggi oltre 2mila euro.

Nokia 8800. Arrivato sul mercato nel 2005, fu molto apprezzato per la sua scocca argentata e lo schermo antigraffio. Venduto in ottime condizioni, il Nokia 8800 può arrivare a costare fino a 1.300 euro.

Mobira Senator. I più giovani potrenno non averlo neppure mai visto, dato che vide la luce nel lontano 1981. Fu il primo telefono della Nokia, che si buttò sui cellulari solo nel 1986. Era un disposivo pesante e ingrombrante, ma molto avanti a quei tempi. Ad oggi un modello del genere può essere venduto al prezzo di mille euro.

Motorola 3200. Arrivato dopo il Motorola DynaTAC 8000x, questo modello risultò meno pesante del suo precedecessore, ma non meno ingombrante. Venne lanciato sul mercato nel 1992. Adesso, se proposto in buone condizioni e nella sua scatola orginale, può valere dai 300 agli 800 euro.

Nokia E90 Communicator. Lanciato sul mercato a partire dal secondo trimestre 2007, aveva lo schermo a colori e venne proposto sia come dispositivo da lavoro che da tempo libero. Aveva doppio display, doppia fotocamera e doppia memoria, che poteva essere estesa fino a 2G. Può arrivare a costare fino a 350 euro.

Nokia 9000 Communicator. Arrivato nel 1996, fu il primo cellulare con tastiera estesa in grado di inviare e ricevere email. Fu molto avanti per i suoi tempi, e venne considerato alla stregua di un piccolo computer. Oggi, se venduto in ottimo stato, può arrivare a costare fino a 340 euro.

Ericsson T28. Proposto nel 1999, ha il titolo di cellulare più leggero del 1999-2001. Fu anche il primo dispositivo dotato di batterie con tecnologia a polimeri di litio. Molti lo ricordano per lo schermo verde, e lo sportellino richiudibile. Oggi può costare fino a 145 euro.