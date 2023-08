Cerno choc sull'Albania dopo il "caso Berat". Gli risponde Ermal Meta

La scelta del premier Giorgia Meloni di saldare il conto di quei turisti italiani usciti senza pagare dal ristorante Guva Mangalem di Berat (Albania) ancora a distanza di giorni fa discutere. Col passare del tempo, gli interventi sulla questione si fanno sempre più incredibili, tanto da lasciare senza parole. Un esempio eclatante è la recente sparata dell'ex senatore dem Tommaso Cerno, oggi direttore del quotidiano L'identità. Intervenuto su quello che ormai è stato soprannominato il "caso di Berat", ha lanciato una vera e propria provocazione sulle pagine dei social network.

La provocazione di Cerno

"Bel gesto di Meloni per il conto non pagato da un gruppo di italiani ladri. Ma se l'ambasciata albanese risarcisse l'Italia per i furti perpetrati negli ultimi 20 anni da cittadini albanesi andrebbe in bancarotta", ha scritto Tommaso Cerno su X-Twitter. Un'uscita a dir poco infelice. Ospite del premier Edi Rama in Albania, Giorgia Meloni si è detta mortificata nell'apprendere quanto fatto da un gruppo di suoi connazionali. " Ho raccontato questa cosa per far ridere un po', tutti intorno a lei hanno fatto una grande risata ", ha raccontato al Tg1 il presidente albanese, che ha poi ammesso di essere rimasto sorpreso dalla reazione della Meloni. " Ha fatto un muso duro, si è girata verso l'ambasciatore dicendo: 'Lei deve pagare quel conto e fare un comunicato di scusa perché questo è vergognoso' ". Detto fatto, l'ambasciata italiana ha pagato il ristorante di Berat, usando però il denaro di Giorgia Meloni. Una lezione esemplare, che però ha fatto storcere il naso ai soliti detrattori di sinistra, tanto da postare commenti come quello del quotidiano L'identità, ex membro del Pd.

La risposta di Ermal Meta

A rispondere per le rime a Tommaso Cerno è stato il cantautore albanese naturalizzato italiano Ermal Meta. Intervenuto sotto al post di Cerno, il cantante ha scritto: " Caro Tommaso, evidentemente le antenne dirette verso Ovest (l'unica direzione possibile) hanno insegnato ad alcuni il malaffare. Spesso i luoghi comuni si travestono da ironia, ma è quando si accigliano che si mostrano per quello che sono. Cioè poco. E mi dispiace perché penso che tu sia un uomo molto intelligente ".

Una replica seria e impeccabile, che lascia ben poco spazio a eventuali successive discussioni.