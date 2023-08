"Quegli imbecilli...". Così la Meloni fa saldare il conto dei turisti in fuga

Alla fine è terminata nel migliore dei modi l'affaire del conto non pagato da quattro turisti italiani in un ristorante di Berat, pittoresca cittadina in Albania, con tanto di fuga: quella cena è stata saldata direttamente dall'Ambasciata italiana in quel Paese, su precisa indicazione di Giorgia Meloni. " Su indicazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni - si legge in una nota diffusa dall'Ambasciata a Tirana - abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat. Gli italiani - è la conclusione del comunicato - rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano ".

Tutto era partito da un passaggio di un'intervista rilasciata da Edi Rama a La Stampa sui giorni trascorsi dalla leader di Fratelli d'Italia all'interno della villa presidenziale nei pressi di Valona. Il premier albanese aveva raccontato questo aneddoto al quotidiano torinese. "Sui media albanesi e su TikTok non si parlava d'altro che di un gruppo di italiani scappati da un ristorante a Berat senza pagare. Il proprietario ha minimizzato. Quando l'ho raccontato a Giorgia, tutti ridevano ", aveva spiegato Rama. Tutti tranne il presidente del Consiglio: " Lei ha fatto il muso e ha ordinato all'ambasciatore: 'Vada a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L'Italia non può perdere il rispetto così' ".