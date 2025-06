La storia d'amore tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Venezia fa da sfondo a quello che è già stato definito il matrimonio dell’anno: quello tra il multimiliardario Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La loro relazione, iniziata tra alti e bassi e finita spesso sotto i riflettori per il suo lato turbolento e talvolta scandaloso, si è trasformata in una storia d’amore stabile e appassionata. Dopo aver catturato l’attenzione di media e siti di gossip per mesi, la coppia è pronta a dirsi "sì" in una delle città più romantiche del mondo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul loro percorso insieme.

Il divorzio dalla prima moglie

Jeff Bezos conobbe la sua prima moglie, MacKenzie Scott, nel 1992 mentre entrambi lavoravano a New York. Il legame fu immediato e profondo: poco dopo aver iniziato a frequentarsi, decisero di lasciare i rispettivi impieghi e di trasferirsi insieme a Bellevue, nello stato di Washington. Fu lì, in un garage preso in affitto, che nacque Amazon, destinata a diventare una delle aziende più influenti del mondo. Poi però dopo 26 anni le cose cambiarono. All’inizio della loro relazione, Jeff Bezos e Lauren Sanchez erano entrambi sposati e iniziarono a frequentarsi lontano dai riflettori, in gran segreto, prima del 2019. Fu proprio a gennaio di sei anni fa che Bezos annunciò pubblicamente la fine del matrimonio con MacKenzie Scott, con la quale dichiarò di voler “ continuare la vita condivisa come amici ”, sottolineando un distacco consensuale e rispettoso.

Lo scandalo delle chat

Un mese dopo l’annuncio della separazione, la storia personale di Bezos finì sotto i riflettori per ben altri motivi. Il National Enquirer, tabloid americano noto per i suoi scoop sensazionalistici, minacciò di pubblicare messaggi privati e foto intime scambiate tra Bezos e Lauren Sanchez, salvo ricevere in cambio “ favori ” non meglio specificati. L’imprenditore reagì pubblicamente, denunciando il tentativo come un ricatto vero e proprio. A suo dire, dietro l’operazione si celava una manovra orchestrata dall’Arabia Saudita, in risposta alle inchieste del Washington Post – di proprietà dello stesso Bezos – sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso da agenti sauditi. La verità, però, emerse poco dopo: fu la stessa Lauren Sanchez a chiarire che a vendere le informazioni contenute nel suo telefono per 200mila dollari al tabloid era stato suo fratello, Michael Sanchez.

Le "dimissioni" da Amazon

Nel 2021 Jeff Bezos annuncia le dimissioni dal ruolo di CEO di Amazon, segnando la fine di un’era per l’azienda da lui fondata. All’età di 61 anni, spiega di voler concentrare le sue energie su nuovi orizzonti: in primis Blue Origin, la società spaziale di cui è fondatore, ma anche su progetti filantropici a cui tiene profondamente. Pur lasciando la guida operativa del colosso dell’e-commerce, Bezos resta comunque presidente esecutivo del consiglio di amministrazione e principale azionista, mantenendo così un ruolo di primo piano all’interno della società e del panorama economico globale.

Il fidanzamento tra Jeff e Lauren

Nel frattempo, Jeff Bezos e Lauren Sanchez diventano una coppia sempre più visibile nel mondo dello spettacolo e dell’alta società, presenziando regolarmente a eventi mondani come le feste degli Oscar e le serate frequentate dall’élite internazionale. Lauren, molto attiva sui social, utilizza spesso Instagram per condividere pensieri personali e momenti della sua vita, esprimendo apertamente il suo affetto sia per Bezos che per i suoi figli. Il loro legame, ormai consolidato, culmina nel 2023 con l’annuncio ufficiale del fidanzamento.

La dislessia e il riscatto personale di Lauren Sanchez

Prima di diventare la compagna di Jeff Bezos la Sanchez non era una figura particolarmente conosciuta al grande pubblico. Messicano-americana di terza generazione, originaria del New Mexico, ha affrontato in giovane età una sfida importante: la dislessia. Una condizione che l'ha segnata profondamente, tanto da farle credere, come lei stessa ha raccontato, di essere “stupida”. Solo l’incontro con un professore attento e determinante le ha cambiato la vita, aiutandola a comprendere la sua condizione e a superare le difficoltà. Grazie al suo impegno, è riuscita a vincere una borsa di studio per la University of Southern California. Oggi, la sensibilizzazione sulla dislessia è diventata una delle sue battaglie personali.

L’approdo in TV e la carriera nel mondo dello spettacolo

Dopo la laurea alla University of Southern California, Lauren Sanchez muove i primi passi nel mondo della televisione presso un’emittente locale di Phoenix, in Arizona. Da lì, il suo percorso la porta a Fox Sports e successivamente a Extra, un notiziario televisivo in stile tabloid prodotto a Los Angeles, dove lavora per diversi anni. Nel 1999 tenta senza successo di entrare nel cast di The View, il celebre talk show guidato da Barbara Walters, ma questo non frena la sua ascesa. Col tempo, Sanchez diventa un volto familiare per il pubblico californiano, soprattutto grazie al ruolo di co-conduttrice di un notiziario mattutino di Los Angeles, incarico che ricopre dal 2011 al 2017. Durante questo periodo è sposata con Patrick Whitesell, uno degli agenti più influenti di Hollywood, dal quale ha due figli: Evan ed Ella.

Una famiglia allargata: i figli avuti da precedenti relazioni

Lauren Sanchez è madre di tre figli. Oltre a Evan ed Ella, nati dal matrimonio con l’agente hollywoodiano Patrick Whitesell, ha anche un altro figlio, Nikko, avuto da una precedente relazione con l’ex star della NFL Tony Gonzalez. Anche Jeff Bezos è padre di quattro figli, tutti nati dal matrimonio con MacKenzie Scott: il primogenito, Preston, è nato nel 2000, mentre gli altri tre comprendono due maschi e una figlia adottiva. Insieme, Sanchez e Bezos formano oggi una famiglia allargata, che entrambi descrivono come unita e affiatata.

La passione per il volo e un sogno realizzato

Tra le passioni più forti di Lauren Sanchez c’è senza dubbio quella per il volo. Dopo aver lasciato la carriera televisiva, ha deciso di seguire questo interesse fondando una società specializzata in riprese aeree, che ha anche collaborato alla realizzazione del film Dunkirk di Christopher Nolan. “ È un settore dominato dagli uomini ”, raccontò nel 2017 all’Hollywood Reporter. “ Ma non c’è nulla di fisico nel pilotare un elicottero. Non esiste alcuna ragione per cui non ci debbano essere più donne in questo campo ”. La sua passione l’ha portata addirittura nello spazio, anche se solo per pochi minuti, partecipando a una missione suborbitale tutta al femminile con Blue Origin, l’azienda spaziale fondata da Bezos.

A bordo con lei anche la popstar, una delle ospiti d’onore al suo addio al nubilato celebrato a Parigi lo scorso maggio, insieme aed