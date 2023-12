Che barba il discorso di Mattarella, Schlein nei guai e il 2024: quindi, oggi...

- Leggo su Repubblica che, a poche ore dal discorso, Mattarella starebbe “limando il suo discorso”. Cioè: ha un anno per scrivere e secondo voi lo “lima” due ore prima? Maddai.

- Non c’è niente di peggio che ritrovarsi i social inondati dagli auguri dei politici.

- Mentre noi festeggiamo, Xi Jinping fa sapere al mondo che “la Cina verrà riunificata” e “Taiwan tornerà sotto il nostro controllo”. Questo sì che è un modo pacifico per cominciare il 2024.

- Anvedi come avanza il progetto giallo-rosso di Elly Schlein. Il Pd in Sardegna ha deciso di appoggiare Alessandra Todde del M5S ma Soru, alias Mr Tiscali che ha fondato il Pd, e diversi dirigenti dem si ribellano.

- State a sentire cosa dice Soru: “Schlein è nuova ma si è iscritta al Pd appositamente per fare le primarie e le ha vinte per poi cancellarle. Un gesto sconsiderato. E un salto all’indietro”. Ha ragione. E poi è meraviglioso quando si scannano tra loro. Prepariamo i popcorn, che per Elly sarà un 2024 pieno di guai. Questo succede quando vinci alle primarie ma non hai il polso del partito.

- Nel discorso di Mattarella, l'Ucraina, il no alle armi, la "cultura della pace", Israele, Hamas e tutto il resto. Un inno alla Pace, che però sembra scritto dal Papa. La messa è finita. Amen.

- Dopo la pace, il femminicidio. Poi Mattarella si rivolge ai giovani e parla di amore. Parla dei diritti. Dell'ambientalismo. Delle baby gang. Della "democrazia che si nutre della capacità di ascoltare" (?). Re Sergio va spesso a messa, dovrebbe sapere che un sermone così lungo non lo segue nessuno. Io un'idea ce la avrei: ma se abolissimo del tutto il discorso e ci concentrassimo solo sul cenone?

- Mattarella cita anche il caro affitti nelle città universitarie: ci mancava piazzasse una tenda al Quirinale ed eravamo a posto.

- Appello al voto del Presidente, che chiede agli elettori di non restare sui social o sui sondaggi. Proprio lui che, dopo la crisi del governo Conte I e del Conte II, ha preferito costruire maggioranze alternative, pure imbarazzanti, anziché far tornare il Paese alle urne. A Mattarella qualcuno dovrà pur dire che uno dei motivi per cui gli italiani non votano più è che ad ogni legislatura vedono nascere governi diversi da quelli che avevano scelto.

- Mattarella cita PizzAut di Pioltello, nel Milanese, la pizzeria che fa lavorare i ragazzi autistici. Il passaggio migliore di tutto il discorso.

- È l'ultimo "quindi, oggi..." del 2023. Grazie ai lettori per averci seguiti.