Quello che non dicono su Saviano, il reato di negazionismo climatico e Dazn: quindi, oggi...

- Paura per Donnarumma: si è trovato i ladri in casa che hanno legato lui e la compagna per poi portargli via beni da 500mila euro. Due appunti: 1) forse l’avventura parigina del portiere non è stata un grande successo da tanti punti di vista; 2) ma cosa hai in casa per 500mila euro? Lingotti d’oro?

- Un frate ha raggirato una vecchietta e si è fatto nominare erede unico del suo patrimonio. Mi sa che deve fare un corso di recupero sui voti di povertà, castità e obbedienza.

- Pare che nei partiti dei destra a volte facciano di tutto per candidare elementi che prima o poi faranno fare delle figure di pasta. Metti questo Mariano Latorre, candidato di Vox in Spagna, che ha detto: "Il matrimonio omosessuale non possiamo chiamarlo matrimonio, perché domani potremo chiamarlo l'unione di una persona con il proprio gatto”. Ma un’altra similitudine non riuscivi proprio a trovarla?

- Dazn dà il via all'iniziativa "Dazn ti regala i tagli iconici del calcio", dedicata a tutti i fan che quest'estate vorranno replicare i look dei loro beniamini. Chiunque vorrà, potrà dunque recarsi nei barbieri selezionati, con o senza prenotazione, e richiedere gratuitamente i tagli e le colorazioni di capelli disponibili tra quelli dei giocatori più amati di oggi e del passato. Non sanno più che inventarsi.

- Come sapete, questa rubrica si è opposta alla chiusura del programma di Filippo Facci in Rai. Dunque saremo contrari anche alla richiesta della Lega e di FdI di cacciare Roberto Saviano dalla Rai. Quello che nessuno a Repubblica avrà mai il coraggio di dire, però, è che l’azienda ovviamente dovrebbe applicare lo stesso metro: insulti gratuitamente un ministro, forse non è il caso tu faccia servizio pubblico. Altrimenti sembra che qualcuno, in quell’azienda, sia più uguale degli altri. No?

- Io non so se Giambruno, compagno di Meloni, ha fatto “battute negazioniste sul clima”. Dubito. Anzi: si è limitato a dire che il caldo estivo non è poi ‘sta gran notizia. Ma anche qualora avesse sostenuto le più barbare delle tesi negazioniste sul clima, mi spiegate dove sarebbe la notizia? Cioè: machissenefrega di quello che dice il compagno della Meloni. Se mia moglie diventasse leader di non so cosa e venissero a leggere questa mia rubrica rischierebbe la galera.

- A proposito di galera. Angelo Bonelli, quello dei sassi portati in Parlamento, per intenderci, ha proposto di istituire il reato di negazionismo climatico. Non è il primo. Anche un professore fece lo stesso e so che tanti in fondo in fondo vorrebbero sbattere dietro le sbarre chi nega che oggi faccia più caldo che in passato e che la colpa sia tutta dell’uomo. E, a ben vedere, lo stesso volevano fare con chi non intendeva vaccinarsi. È seriamente pericoloso il modo in cui ormai si inneggia tranquillamente a misure liberticide senza che nessuno apra bocca. Comincio a preoccuparmi. Mi aspetto che un giorno dicano: "In galera chi non tifa Greta".