"Sentenza che preoccupa". Il governo contro la corte Ue sui migranti

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dato ragione ai giudici italiani sul protocollo Italia-Albania ma solo per massimo 10 mesi, quando poi entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo che cambierà tutto. Comprensibile lo stupore di Palazzo Chigi, che sottolinea come " per l'individuazione dei cosiddetti Paesi sicuri fa prevalere la decisione del giudice nazionale, fondata perfino su fonti private, rispetto agli esiti delle complesse istruttorie condotte dai ministeri interessati e valutate dal Parlamento sovrano ". Questa è un'interpretazione che, spiega la nota di Palazzo Chigi, " dovrebbe preoccupare tutti, incluse le forze politiche che oggi esultano per la sentenza, perché riduce ulteriormente i già ristretti margini di autonomia dei Governi e dei Parlamenti nell'indirizzo normativo e amministrativo del fenomeno migratorio ".

Piuttosto duro anche l'intervento di Matteo Salvini, che definisce "scandalosa" la sentenza perché " limita la possibilità di controllare i confini, di contrastare i trafficanti di esseri umani, di limitare gli sbarchi, cancella la sua regolazione nazionale. L'ennesima dimostrazione di un'Europa che non funziona ". Questo, ha aggiunto il leader della Lega, " mi preoccupa, non da vicepresidente del Consiglio, ma da cittadino italiano. Perché se in Europa qualcuno mi limita la possibilità di difendere e controllare i confini è un grosso problema ". Se qualche magistrato vuole fare politica, ha aggiunto il vicepremier, " si candidi. Smetta di fare il magistrato sia in Europa che in Italia, perché gli italiani vogliono più sicurezza, più tranquillità, più serenità ". Questa sentenza, è la conclusione di Salvini, " è un precedente grave non solo per l'Italia ma per tutta Europa. L'ennesima dimostrazione che queste istituzioni europee, così come sono, sono un danno ".

Per Sara Kelany, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito, " è una assurdità antidemocratica che rischia di bloccare il sistema di rimpatri di tutta l'Unione europea. La sinistra che - come da tradizione - esulta per il trionfo della burocrazia sulla politica e invoca il presunto fallimento dell'accordo Italia Albania dimentica che questo è totalmente in linea con la nuova normativa Ue, che, come ricorda la stessa Corte nella sentenza entrerà in vigore al più tardi nel giugno 2026 e prevede espressamente la facoltà di designare Paesi sicuri con eccezioni territoriali e per categorie di persone ".

è l'ennesima dimostrazione che le politiche migratorie rischiano di finire nelle mani di giudici e ONG, anziché restare prerogativa dei governi democraticamente eletti dalla volontà popolare. La sovranità nazionale non dovrebbe essere messa in discussione da tribunali scollegati dalla realtà e lontani dal consenso popolare.

Il senatore e segretario della Lega in Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato invece che la sentenza