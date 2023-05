Che scoppola per Schlein, il chip nel cervello e Ferragni: quindi, oggi...

Ascolta ora: "Che scoppola per Schlein, il chip nel cervello e Ferragni: quindi, oggi..."

- Si dà per certo l'approdo in Rai di Myrta Merlino. Alla faccia della TV sovranista...

- Il chip nel cervello che sta studiando Elon Musk mette molta ansia pure al sottoscritto. Certo è che se l'idea fosse venuta a Bill Gates di ridare la vista ai ciechi con un chip lo avrebbero già santificato. Elon, invece...

- Ma che bella la disfida a sinistra per il glicine a piazzale Baiamonti a Milano. Dovrebbero sradicarlo per farci un museo alla Resistenza, ma gli ambientalisti si oppongono. Il partigiano della via Gluk. Quando si scannano tra loro fanno tenerezza.

- Se Annunziata afferma di non apprezzare nulla dell'attuale governo, dobbiamo desumere che condividesse quelli dei governi Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte I e Conte II, Draghi. Alla faccia della coerenza...

- Oh, di sicuro la "Rai Meloniana" sta riequilibrando un po' i volti. Ma io, a giudicare dalle nomine, non vedo tutta questa predominanza di destra. Almeno metà sono stati riconfermati o al massimo spostati. E il Pd di caselle - dice Travaglio - ne può contare ben nove. Quattro in più di FdI…

- Elisa Esposito, alias la maestra di “corsivo”, pare guadagni un sacco di soldi e oggi ha fatto la morale ai poveracci come noi che pure di sabato devono vergare questa indegna rubrica.

- Una ragazzina di 11 anni commenta l’ennesima foto di Chiara Ferragni tette e culo al vento. E le dice, in sintesi: 'ehi, ciccia, ma che senso ha fare delle fotografie così? I tuoi figli cosa penseranno da grandi? Io mi vergognerei'. Forse un po’ esagerata, però un punto la 11enne lo coglie: tutte queste nudità per affermare chissà cosa senza manco vendere una mutanda non si capiscono proprio.

- Avete presente Elly Schlein che difende le contestatrici del Salone del Libro? Avete presente tutti quello che “il governo non sa gestire il dissenso”? Avete presente le varie Murgia e i vari Saviano, secondo cui la Roccella aveva “provocato” e impedirle di parlare sarebbe stato giusto? Ecco: oggi Mattarella mette a tacere tutta la grancassa sinistra affermando che non bisogna mai “sottrarsi al confronto”, che non bisogna mai “mettere a tacere qualcuno, tanto meno un libro o la sua presentazione”. Che scoppola