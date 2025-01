L'Influencer Onesta, l'anti-influencer da milioni di like su TikTok

Ascolta ora 00:00 00:00

Quasi mezzo milione di follower la seguono su TikTok. Le sue recensioni hanno superato i 14 milioni di like e 50 milioni di visualizzazioni. Lei è Andreea Tolomeiu - meglio conosciuta come l'InfluencerOnesta - la creator che con le sue video-recensioni oneste cerca di scardinare la logica del marketing digitale. " Compro e testo per voi ", scrive nella sua biografia Andreea che su TikTok è diventata un vero e proprio punto di riferimento per coloro che cercano la verità dietro ai prodotti sponsorizzati a pagamento dagli influencer. Non a caso lei si definisce " una cliente tra i creator ".

Chi è l'InfluencerOnesta

Conosciuta per il suo lavoro di modella, Andreea Tolomeiu, 32 anni originaria della Romania, vive e lavora a Milano e da anni è uno dei volti più seguiti e soprattutto discussi di TikTok. Dopo avere iniziato quasi per gioco a fare recensioni "oneste" su prodotti acquistati (dal make-up agli accessori ai vestiti) perché diventati virali sul web, Andreea ha saputo trasformare un'intuizione in un vero e proprio lavoro. La popolarità dell'InfluencerOnesta non è recente e ha dato in qualche modo il via al deinfluencing, l'ultima tendenza dove gli influencer sconsigliano l'acquisto di prodotti e servizi, con la sostanziale differenza che Andreea testa e recensisce come gli influencer pagati per farlo, ma acquistando personalmente i beni e parlandone senza ingannare i suoi follower.

Le recensioni "oneste" e le critiche

" Cosa fa l’influencer onesta? Quello che io faccio non è contro gli altri ma complementare agli altri" , ha detto in un video, nel quale ha spiegato la sua filosofia: " Io nei miei video non posso e non voglio mentire. A differenza di chi pubblicizza un mascara io descrivo il prodotto per quello che è, senza indurre attraverso le mie parole o i miei gesti gli altri a desiderarlo. Io dico quello che dite voi, ma in modo più dettagliato e senza entusiasmo, influenzando così le persone a pensarci meglio prima di comprare. In pratica tolgo quel desiderio di acquisto che giustamente crea il marketing che c'è dietro a ogni pubblicità" . Proprio per questo l'influencer è finita al centro delle critiche e di numerose polemiche.

Sotto alle sue video-recensioni si alternano, infatti, commenti di apprezzamento per il suo "lavoro" - che si contrappone alla logica del marketing digitale - e durissime critiche sul suo essere controcorrente e non allineata con il sistema, ma questo non l'ha scoraggiata a portare avanti la sua mission.