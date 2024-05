Chi è la ragazza bionda che era con Fedez prima del pestaggio a Iovino

Si chiama Ludovica di Gresy la ragazza dai lunghi capelli biondi e gli occhi chiari che in questo periodo è stata fotograta più volte assieme a Fedez. La giovane, a quanto pare molto riservata, sarebbe stata avvistata assieme al rapper anche al The Club, nella serata in cui si è consumata la rissa tra il cantante di Rozzano e Cristiano Iovino, prima del pestaggio ai danni del noto personal trainer.

Chi è Ludovica di Gresy

Appassionata di fashion, Ludovica di Gresy è sconosciuta al mondo dei social. Il suo profilo Instagram, privato, conta 3.300 follower tra cui, secondo quanto riporta il Corriere.it, vi sarebbe anche Fedez. Sembra che la ragazza studi moda all'Istituto Marangoni di Milano e lavori saltuariamente come modella. Negli ultimi tempi è stata paparazza spesso al fianco del rapper, con cui pare abbia un flirt. Un'indiscrezione che però, al momento, non è stata né smentita né confermata.

Era con Fedez nel locale

La sua presenza nel privé del The Club, nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile, sarebbe stata confermata dalle telecamere di sorveglianza del locale. Si tratta della stessa serata sarebbe avvenuta una discussione, pare dai toni molto accesi, tra il rapper e Cristiano Iovino. Ludovica di Gresy e Fedez erano assieme anche al Volt, un altro locale milanese, durante il release party dell'album di Capo Plaza, lo scorso 9 maggio.

I testimoni e il pestaggio

Quanto all'episodio del pestaggio, avvenuto sotto casa di Iovino in via Marco Ulpio Traiano a Milano, alcuni testimoni avrebbero riferito che Fedez era sulla scena. Stando a quanto apprende l'Agi da fonti investigative, l'indiscrezione troverebbe riscontro nelle prime indagini della procura di Milano che sul caso ha aperto un fascicolo per rissa e lesioni nei confronti del personal trainer. Assieme al rapper ci sarebbe stata anche una " ragazza bionda ", come da descrizione dei presunti testimoni, che però non è stato possibile identificare.

In ogni caso, Ludovica di Gresy non è indagata.