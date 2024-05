"Ci spostiamo?". Fedez ci prova: la reazione della ragazza

Ha un nome la ragazza con la quale Fedez è stato immortalato nelle scorse ore durante il party per l'uscita del nuovo album del rapper Capo Plaza. Secondo il giornalista Giuseppe Candela, si tratta di Ludovica Di Gresy, modella biondissima (e molto simile alla Ferragni) e, fanno sapere i beneinformati, "esponente dell'alta borghesia milanese". Il video, che immortala il rapper e la giovane insieme al party, ha fatto il giro del web alimentando il gossip sul presunto nuovo coinvolgimento sentimentale di Federico Lucia.

Il video della festa

A dirla tutta nel breve filmato che circola sul web Fedez sembra prendere un sonoro due di picche dalla biondissima Ludovica. Nelle immagini il rapper fuma una sigaretta elettronica e tiene in mano un bicchiere semivuoto mentre flirta con la ragazza. A un certo punto Federico le chiede: "Ci spostiamo?". Ma la modella sembra non capire e Fedez ci riprova: "Ti vuoi spostare?". L'invito sembra non fare convincere Ludovica, che sembra dire no con la testa ma le immagini successive lasciano intendere che i due si siano allontanati insieme dalla festa. Lei saluta le amiche e lui fa altrettanto, abbracciando l'amico e collega Capo Plaza, e seguendo a ruota la modella forse fuori dal locale.

Chi è la bionda vista con Fedez

Di Ludovica Di Gresy si sa ben poco, solo che ha poco più di vent'anni e frequenta l'Istituto Marangoni di Milano. Il suo profilo Instagram è privatissimo e conta circa tremila follower ma è seguito, guarda caso, proprio da Fedez e il follow è ricambiato. Tutti indizi che hanno scatenato il gossip sul rapper, che sembra avere definitivamente scordato l'ex moglie Chiara Ferragni, che in questo momento si trova a Los Angeles con le amiche. A giudicare dagli ultimi servizi usciti sul settimanale Chi, Fedez e Ludovica sembrano non essersi incontrati per la prima volta alla festa di Capo Plaza.

Le foto in centro a Milano

La scorsa settimana il cantante di Rozzano era stato fotografato fuori dall'Armani Privè con una bionda che assomiglia proprio alla Di Gresy. Con lei, dopo qualche battuta insieme ad altri amici, era salito a bordo della sua nuova Ferrari e i due si erano dileguati nella notte milanese per poi essere pizzicati, come documentato dai paparazzi di Chi, fuori dal nuovo appartamento del rapper, dove sono saliti insieme ad altri amici.

NUOVO FLIRT PER FEDEZ?

Nel video il cantante ci prova con una ragazza bionda. A quando mi risulta si tratta di Ludoviva Di Gresy, ragazza dell'alta borghesia milanese. pic.twitter.com/ehRLcCsFlO — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 3, 2024

Insomma, i due si frequenterebbero da tempo ma del resto Fedez èe il divorzio dalla Ferragni sembra procedere senza intoppi, a giudicare da quanto rivelato da Fabrizio Corona che segue da vicino la questione Ferragnez.