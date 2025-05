Chiara Pompei, il racconto dell'ex tronista dopo il tentato suicidio: "Mi hanno salvata in tempo"

Chiara Pompei

Un gesto estremo, raccontato in un video sui social da Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, che ha voluto condividere con i suoi follower una confessione drammatica: sarebbe attualmente ricoverata in una clinica psichiatrica dopo aver tentato di togliersi la vita.

I motivi

La ragazza ha raccontato in un video sui social le ragioni che l’hanno condotta a compiere un gesto simile: “ Ieri mi sono accoltellata. Ho rischiato di morire, è questa la verità ”, ha detto visibilmente provata. Pompei, 23 anni, aveva lasciato il celebre programma di Maria De Filippi per costruire una relazione con Riccardo Sparacciari, conosciuto proprio durante il percorso televisivo. Tuttavia un episodio recente legato a questa storia d’amore avrebbe segnato un punto di rottura per la giovane.

Nel suo racconto, Chiara ha spiegato di aver trovato un messaggio indirizzato a Riccardo da una persona sconosciuta, contenente gravi accuse nei suoi confronti. “ Scrivevano che mi prostituivo nei locali. Non ho idea di chi ci sia dietro, ma leggerlo è stato devastante ”, ha dichiarato con profonda amarezza.

Il video social

Nel suo sfogo l’ex tronista ha parlato di tradimenti, bugie e di un senso costante di inadeguatezza: “ Sono sempre stata sincera, ho sempre ragionato con il cuore. Ma ho raggiunto il limite. Non sopporto più le cattiverie, le finzioni. È brutto condividere la propria vita con qualcuno e sentirsi invisibili, non apprezzata da nessuno. Né da chi ami, né dalla tua famiglia ”. Chiara ha poi rivolto un pensiero a Riccardo, il ragazzo che aveva scelto durante il programma: “ La cosa che più mi dispiace è lui. Mi vedeva come un sole, e adesso mi guarda così, mentre sto morendo dentro. Riccardo, mi manchi. Non è colpa tua ”.

il messaggio ai follower