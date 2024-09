Ciaone a Matteo Renzi, la verità sul Bayesian e Moussa: quindi, oggi...

Ascolta ora 00:00 00:00

- Sul caso Bayesian, la spiegazione più interessante l’ha data ieri sera a Quarta Repubblica l’ingegnere navale Sandro Cutolo. Sintetizzo: una nave affonda solo se imbarca acqua; se si è inabissata di poppa, è probabile che il portellone fosse aperto. Ma non basta. Perché gli yacht sono costruiti a compartimenti stagni e se si allaga una delle cinque parti in cui è diviso lo scafo, l’imbarcazione non cola a picco. Dunque, nel caso del Bayesian, devono essersene riempiti di acqua almeno due. Era forse aperto anche il portellone stagno della sala macchine?

- A Caserta alcuni membri di un clan camorristico accettavano anche la carta per il pagamento della droga. Avevano il pos. Almeno ci pagavano le tasse, forse.

- Sul caso Boccia-Sangiuliano non si può che credere, al momento, alla versione del ministro. Salvo smentite sul fatto che siano stati spesi soldi dei contribuenti in suo favore. Mi chiedo, però, come sia possibile arrivare ad una situazione simile: quando si diventa ministri, il minimo che si possa fare è stare attenti anche ai peli dell’uovo.

- Una bambina cade dall’altalena, viene colpita dal seggiolino che dondola e muore. Una tragedia. Ma forse hanno ragione le mamme e i papà ad essere iper protettivi: si può davvero morire per qualsiasi cosa.

- A quanto pare il flirt estivo tra Elly Schlein e Matteo Renzi, con tanto di abbraccio alla partita del cuore, è già finito. Matteo deve averlo capito e infatti nella e-news fa un po’ l’offeso. Dice: se la linea la dà Elly, allora ci siamo anche noi. Ma se a dettare il veto sono Marco Travaglio e il M5S, allora ciccia. La verità è che il leader di Italia Viva non lo sopportano né i grillini né due pezzi del Pd, sia quello di sinistra (Speranza) che lasciarono i dem per colpa sua; sia gli ex renziani rimasti al Nazareno, che Renzi non trattò benissimo alla nascita di Italia Viva. Elly, nel mezzo, deve aver capito una cosa: è vero che per battere Meloni servono voti e non veti. Ma Renzi, alla fine, di elettori ne ha davvero pochi. E non ha senso, per accordarsi con lui, creare zizzania nel resto della coalizione. Ciaone.

- Prima il caso Moussa Sangare, che uccide Sharon Verzeni. Poi il 17enne di Paderno Dugnano che ammazza tutta la famiglia. Ogni volta cerchiamo una spiegazione, forse una giustificazione, a omicidi così efferati. Ci abbiamo provato anche con Erika e Omar, senza successo.

Sui giornali leggiamo che la colpa è: della solitudine, dei social, di un raptus, del patriarcato o della società. Mah. E se in realtà fosse semplicemente la banalità del male? Che c'è, esiste da che mondo è mondo, e non ha giustificazione alcuna.