Il (pericoloso) trucco di TikTok per dormire in aereo. Gli esperti: "Non fatelo"

Dormire in aereo è tutt'altro che confortevole. Di teorie e possibili soluzioni, che favoriscano il riposo durante il volo, ne esistono da sempre, ma negli ultimi giorni sui social network è diventata virale una nuova pratica, che promette di fare dormire sonni rigeneranti ai viaggiatori di tutto il mondo. Un trucco che molti passeggeri, soprattutto quelli più giovani, hanno sperimentato a bordo, ma che, secondo gli esperti, sarebbe estremamente pericoloso per la vita dei passeggeri.

Così il "plane belt ankles"

Sulla piattaforma TikTok spopolano i video "plane belt ankles", dove si vedono giovani viaggiatori utilizzare la cintura di sicurezza in modo improprio per assicurarsi al sedile dell'aereo e poter dormire senza problemi. La pratica consiste nel poggiare entrambi i piedi sul sedile, allacciare la cintura di sicurezza attorno alle caviglie e infine mettere la testa selle ginocchia. Il vantaggio? La posizione consentirebbe di dormire meglio. Su TikTok sono migliaia i filmati di ragazzi che testano l'efficacia di questo metodo, utilizzando le cinture di sicurezza in modo non tradizionale e alcuni di questi video hanno raggiunto cifre da capogiro nelle visualizzazioni, anche quattro milioni di views. Dati che confermano che la pratica è diventata un fenomeno virale, che però nasconde molti pericoli.

Quali pericoli si corrono

La denuncia sulla pericolosità della pratica è arrivata direttamente dagli assistenti di volo, che hanno commentato diversi video social sul metodo "plane belt ankles", raccomandando ai viaggiatori di non ripetere il trucco a bordo durante il volo. " Come assistente di volo vi chiedo di non farlo, per favore ", ha scritto uno steward sotto a uno dei tanti video che circolano su TikTok. Le ragioni dell'invito a non seguire la moda di TikTok sono molteplici e riguardano la sicurezza. Usare la cintura alle caviglie è estremamente pericoloso sia in caso di turbolenza sia in caso di atterraggi di emergenza. Mantenere il corpo saldamente attaccato al sedile dell'aereo, nella giusta posizione, è fondamentale per evitare traumi e conseguenze più gravi in caso di incidenti, ma anche di semplici turbolenze. Oltre a violare le norme di sicurezza a bordo, il metodo è anche pericoloso per la salute del passeggero. La compressione della cintura alle caviglie, infatti, può causare seri problemi alla circolazione. " Farei attenzione a qualsiasi cosa che limiti la circolazione sanguigna, perché potrebbe aumentare il rischio di coaguli e trombosi ”, ha dichiarato l'esperto.

Multe delle compagnie

Medici, avvocati e rappresentanti sindacali del personale di bordo hanno espresso preoccupazione per questo pericoloso fenomeno.

La Civil Aviation Authority ha requisiti specifici per la progettazione e il posizionamento della cintura di sicurezza; la cintura deve passare attraverso l'inguine del passeggero e non deve limitare il movimento degli arti di chi la indossa

", ha spiegato Damian Devlin, docente di gestione dell'aviazione presso l'Università di East London. Per questo molte compagnie aeree stanno valutando l'introduzione die multe a bordo per scongiurare questa pratica.