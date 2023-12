Hermès ma non solo: ecco quali sono le 5 famiglie più ricche del mondo

Nonostante il periodo di difficoltà economiche a livello globale, col numero di poveri in aumento un po' dappertutto, c'è chi continua a incamerare ricchezze e anzi vede crescere ulteriormente il proprio patrimonio: la classifica di Bloomberg aggiornata al 2023 rivela quali sono le famiglie più potenti e solide al mondo dal punto di vista finanziario.

C'è innanzitutto da sottolineare il fatto che, rispetto alle più recenti rilevazioni, la ricchezza complessiva dei primi della classe è cresciuta di ben 1.500 miliardi di dollari, una cifra decisamente rilevante. Da evidenziare anche che per la prima volta entrano in Top 5 due famiglie dei Paesi del Golfo Persico, col petrolio che diventa ancora di più un fondamentale ago della bilancia, certo più di quanto la spinta mediatica alla "green economy" voglia far rilevare al mondo. Ma quali sono queste famiglie?

Al Nahyan

In vetta nel 2023 ritroviamo la famiglia regnante Al Nahyan, leader degli Emirati Arabi Uniti già da prima che l'oro nero diventasse la base dell'economia delle finanze dei reali. Si tratta di una new entry in classifica, che vale tuttavia fin da subito il primo posto assoluto.

Il sovrano di Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan è anche il presidente della federazione dei sette emirati che formano il Paese. Altri membri della stessa famiglia occupano ruoli di spicco tanto nel governo che nel settore privato, un aspetto che contribuisce ovviamente a renderne più solida la leadership e la ricchezza. Tra beni personali e di Stato si parla di 1.500 miliardi di dollari: solo la ricchezza della famiglia, che ha visto le azioni di una delle più importanti aziende di sua proprietà, la International Holding Co., aumentare del 7.000% negli ultimi 4 anni, sarebbe quantificabile il 305 miliardi di dollari.

Walton

Segue il nucleo familiare proprietario di Walmart, la catena della grande distribuzione al dettaglio più potente del mondo: si parla di un fatturato da 611,3 miliardi di dollari per il 2023, raggiunto grazie agli oltre 10.500 negozi sparsi in tutto il mondo. Grazie a ciò, i Walton hanno raggiunto un patrimonio complessivo di 259,7 miliardi di dollari.

Hermès

Terzo gradino del podio in classifica per la famiglia che gestisce il celebre marchio di moda francese Hermès, giunta ormai alla sesta generazione dalla fondazione del brand: la ricchezza, secondo le rilevazioni di Bloomberg, ammonta a 150,9 miliardi di dollari. Figure di spicco sono il direttore artistico Pierre-Alexis Dumas e il presidente esecutivo Axel Dumas.

Mars

Al quarto posto la famiglia nota per la sua attività di produzione dolciaria: tutto ebbe inizio nel 1902, quando Frank Mars cominciò a vendere caramelle dall'età di 19 anni. Da allora il marchio è cresciuto a dismisura, realizzando una serie di prodotti vendutissimi in tutto il mondo, come M&M's, Bounty, Twix o Snickers. Strano a dirsi, ma la gran parte del fatturato di famiglia arriva dalla vendita di prodotti per la cura degli animali domestici: si parla di un fatturato di 141,9 miliardi di dollari.

Al Thani

Chiude la Top 5 la famiglia Al Thani, che domina in Qatar dalla metà del XIX secolo. Le grandi fortune economiche, tuttavia, derivano dall'inizio delle attività di estrazione del petrolio, in grado di trasformare il Paese e di gonfiare le tasche dei governanti.

I membri della famiglia ricoprono importanti cariche pubbliche e politiche, ma soprattutto controllano solide realtà economiche: si va dagli hotel alle assicurazioni, fino ad arrivare agli allevamenti di cavalli o al controllo del marchio di moda Valentino: un patrimonio complessivo di 133 miliardi di dollari.